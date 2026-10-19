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Popularna fitnes influenserka Amalija Dorion odgovorila je na komentare korisnika koji su tvrdili da zbog trčanja izgleda i do 20 godina starije. Dorion ima 25 godina i više od 100.000 pratilaca na društvenim mrežama, a poslednjih dana se suočila sa nizom komentara o svom izgledu.

U videu koji je pogledalo gotovo 3.5 miliona ljudi pokazala je neke od poruka koje je dobila.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Amalija Dorion:

1/5 Vidi galeriju Amalija Dorion ima trkačko lice - izgleda starije zbog trčanja Foto: Printscreen/Instagram/amxlixa

"Uvek sam mislila da izgledam primereno svojim godinama, za nekoliko meseci punim 26. Ali neki komentari su bili neverovatno zlobni. Pisali su mi: 'Zar ti nemaš 45 godina?'" rekla je, a dok je gledala komentare, primetila je da se više njih odnosilo upravo na njeno bavljenje trčanjem.

"Vidi se da često trčiš", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "To je lice trkačice".

Šta se krije iza izraza "lice trkačice"?

Izraz "lice trkačice" poslednjih godina se koristi na društvenim mrežama za tvrdnju da dugotrajno trčanje može učiniti lice mršavijim, upalim ili starijim. Kao mogući uzroci najčešće se navode gubitak masnog tkiva na licu, izloženost suncu i prirodne promene povezane sa starenjem.

Međutim, važno je naglasiti da ne postoji medicinski dokaz da trčanje samo po sebi uzrokuje starenje lica. Izgled lica zavisi od brojnih faktora, uključujući genetiku, godine, telesnu težinu, izlaganje suncu i životne navike. Sam izraz "lice trkačice" više je popularan naziv sa društvenih mreža nego medicinska dijagnoza. Jedan komentator je upravo zato istakao da je reč o "novom opisu izmišljenom kako bi se žene osećale nesigurnije".

Kritika dvostrukih merila

Ben Lukas, glavni trener Sidnejskog maratona, smatra da se ženama često šalju kontradiktorne poruke kada je reč o vežbanju i izgledu.

Amalija Dorion ima trkačko lice - izgleda starije zbog trčanja Foto: Printscreen/Instagram/amxlixa

"Žensko telo se ponekad menja kada su u boljoj formi ili izgube kilograme, pa izgledaju drugačije. Ako ne vežbate toliko, možda ćete imati punije obraze, što bi neko mogao smatrati mladolikijim. Osim toga, ako trčite duge staze, više ste na suncu. Zar bi žene trebalo samo da sede kod kuće, ne vežbaju i izbegavaju sunce?", izjavio je za news.com.au.

Lukas je upozorio i na ono što smatra dvostrukim standardima prema sportistkinjama.

"Ženama govore da moraju da vežbaju, ali ne na taj način. Ako trče, ljudi kažu: 'Nemoj da trčiš jer ćeš dobiti lice trkačice i izgledati iscrpljeno'. Ako dižu tegove, kažu im: 'Nemoj to da radiš jer ćeš postati prekrupna i nabildovana'” rekao je.

Umesto stalnog fokusiranja na izgled, Lukas smatra da bi više pažnje trebalo posvetiti tome kako se žene osećaju zbog bavljenja sportom.

"Volim žensko 'lice trkačice' jer je to lice sa osmehom. Te žene se osećaju dobro u svojoj koži, zadovoljne su svojim telom i životom. Potpuno je apsurdno nametati im još jedan razlog za brigu," rekao je.

Njegovo mišljenje podržali su brojni korisnici TikToka.

Amalija Dorion ima trkačko lice - izgleda starije zbog trčanja Foto: Printscreen/Instagram/amxlixa

"'Lice trkačice' je samo lice osobe koja trči, i to je to”, "Zašto ljudi uvek izmišljaju nove nesigurnosti? To je pretužno”, "Zanimljivo je kako muškarcima niko nikada ne spominje lice trkača", "Bože sačuvaj da ljudi pokažu znakove života," neki su od komentara.

"Barem imam zdravo srce i mišiće"

Dorion se nije dala obeshrabriti komentarima ljudi koji su joj poručivali da bi trebalo da prestane da trči jer navodno izgleda mnogo starije nego što jeste.

"Možda imam lice trkačice, ali barem se svaki dan ustanem sa kauča i odem na trčanje. Barem imam zdravo srce, mišiće i telo. Barem imam hobi u kom uživam svaki dan. Barem svaki dan radim nešto da budem bolja verzija sebe. Ali, ne daj Bože da dobijem lice trkačice, šta god to bilo", poručila je u novom videu.

Na Instagramu je takođe objasnila koliko joj trčanje znači i zašto ne namerava da prestane da trenira zbog tuđih komentara.

"Bez ovog sporta ne bih bila ni upola osoba kakva sam danas”, napisala je i pohvalila ljude koje je upoznala kroz trčanje, kao i istrajnost, radost i radnu etiku kojima ju je sport naučio.

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