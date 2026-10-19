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Ukoliko primetite da radijatori više ne emituju dovoljno toplote, pre nego što povisite temperaturu na termostatu preporučuje se proveravanje količine prašine skupljene u unutrašnjosti i na poleđini radijatora. Praktična metoda uz upotrebu fena za kosu omogućava brzo uklanjanje nečistoća iz prostora do kojih klasične krpe i usisivači ne mogu lako da priđu.

radijator Foto: Shutterstock

Van grejne sezone u i između radijatora se natalože prašina, sitne dlačice i ostale nečistoće. Početkom rada sistema, protok toplog vazduha podiže te čestice, pri čemu znatan deo ostaje zaglavljen između samih rebara i sa zadnje strane. Nagomilani slojevi nečistoće mogu znatno usporiti cirkulaciju vazduha, što je naročito izraženo kod panelnih modela sa konvekcijskim rebrima. Zbog toga je njihovo temeljno čišćenje ključno za bolji prenos toplote u domu.

Postupak čišćenja

Za nepristupačne međuprostore fen za kosu predstavlja odlično pomoćno sredstvo. Tokom ovog postupka radijator mora biti potpuno ohlađen i ugašen, dok se uređaj za kosu podešava isključivo na opciju duvanja hladnog vazduha.

Pre samog početka rada, na pod ispod grejnog tela valja podmetnuti staru tkaninu ili peškir. Nakon toga, vazdušni mlaz usmerava se odozgo prema dole kroz međuprostore i iza uređaja. Snažan protok izbaciće nakupljenu prašinu direktno na pripremljenu podlogu, odakle se lako uklanja usisivačem.

Izuzetno je važno izbegavati upotrebu toplog vazduha na fenu. Toplota ne utiče na lakše uklanjanje čestica, dok je strujanje hladnog vazduha sasvim delotvorno za izduvavanje prljavštine iz uskih proreza. Kako se prašina ne bi raširila po čitavoj prostoriji, mlaz fena treba pažljivo usmeravati ka postavljenoj podlozi.

Uklanjanje tvrdokornih naslaga

Metoda sa fenom daje najbolje rezultate kod suve i rastresite prašine na mestima gde nastavci usisivača ne mogu proći. U slučajevima kada je prljavština zapečena, znatno delotvorniji izbor je savitljiva i dugačka četka specijalno namenjena za ovu svrhu.

radijator Foto: Shutterstock

Spoljašnje delove nakon izduvavanja treba prebrisati vlažnom mekom krpom, uz izbegavanje jakih hemijskih preparata koji mogu oštetiti površinski sloj. Ova vrsta održavanja višestruko je korisna uoči i tokom same sezone grejanja. Ipak, ako je uređaj i dalje hladan, delimično mlak ili se iz njega čuje pretakanje vode, uzrok verovatno nije prašina već prisustvo vazduha u cevima ili drugi tehnički kvar. Samo čišćenje neće automatski umanjiti mesečne troškove, ali uveliko doprinosi pravilnom kruženju toplog vazduha i optimalnom radu celokupnog sistema.

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