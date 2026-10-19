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Kako prenosi američki magazin "People", Danijel Dejvis je o ovom iskustvu govorio na okupljanju glumaca serije održanom na manifestaciji 90s Con u Hartfordu, u američkoj saveznoj državi Konektikat.

Elizabet Tejlor je gostovala u seriji 1996. godine, a prema Dejvisovim rečima, njena pratnja imala je mnoštvo posebnih zahteva koje je produkcija trebalo da ispuni, prenosi magazine "People".

Zabrana kontakta očima i posebni zahtevi

Jedan od zahteva odnosio se na kontakt očima. Dejvis je ispričao da je ekipi upućen memorandum u kojem je navedeno da ne bi trebalo da gledaju glumicu direktno u oči.

1/7 Vidi galeriju Elizabet Tejlor Foto: Edward Roth / Alamy / Profimedia, Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia

Među zahtevima se našlo i posebno uređeno mesto za glumicu. Prema njegovom svedočenju, garderoba je trebalo da bude okrečena u boju lavande, uz peškire u odgovarajućoj nijansi. Tražene su i dve vrste flaširane vode, od kojih je jedna bila namenjena njenom psu.

Međutim, tu se spisak nije završavao. Prema Dejvisovim rečima, od produkcije se očekivalo i da obezbedi poklon iz kuće "Tifani" (Tiffany) u vrednosti od najmanje 5.000 dolara. Glumac je naveo da Tejlorova taj poklon navodno nikada nije ni videla. Takođe se prisetio da mu je za fotografiju sa glumicom, koja je naknadno obrađena kako bi Elizabet Tejlor izgledala besprekorno, naplaćeno 150 dolara.

Gostovanje koje je povezalo nekoliko serija

Elizabet Tejlor pojavila se u seriji "The Nanny" u okviru posebnog televizijskog događaja pod nazivom "Taylor-Made Monday". Gostovanje je bilo deo promotivne kampanje za njen parfem "White Diamonds", a glumica se pojavila i u drugim humorističkim serijama u povezanoj priči. Iako su zahtevi njene pratnje ostali upečatljiva uspomena za glumce, Dejvis je Tejlorovu opisao kao ljubaznu i šarmantnu.

Elizabet Tejlor Foto: PER / Backgrid USA / Profimedia

Elizabet Tejlor, jedna od najvećih zvezda klasičnog Holivuda, ostala je upamćena po ulogama u filmovima "Kleopatra", "Mačka na usijanom limenom krovu" i "Ko se boji Virdžinije Vulf?". Preminula je 2011. godine, u 79. godini.

(Kurir.rs/B92)

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