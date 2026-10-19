Koliko dugo se kuvaju jaja, a da ne puknu

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Kuvana jaja predstavljaju omiljeni izbor za doručak, kao i koristan sastojak raznih salata i obroka bogatih proteinima. Ipak, skidanje ljuske umesto brzog posla često preraste u pravu agoniju, naročito kada se belance lepi i raspada pod prstima. Na sreću, delotvorna caka omogućava da se ljuska skine bez imalo muke i nerviranja.

jaja Foto: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Magičan sastojak u ključaloj vodi

Kulinarska blogerka Keri Vhelpdejl, čije su kulinarske ideje našle mesto i u prestižnom izdanju BBC Good Food, otkrila je na društvenim mrežama svoju tehniku. Sve što je potrebno jeste ubaciti jednu kašičicu praška za pecivo ili sode bikarbone u posudu u kojoj voda već vri.

Čim doda ovaj sastojak, ona spušta jaja u šerpu i stavlja poklopac. Kada se skuvanju završi, izvađena jaja kratko kvrcne o ivicu posude, pa ljuska pod prstima sklizne u samo nekoliko sekundi, ostavljajući površinu belanceta potpuno glatkom.

"Ko još mrzi da se bori sa kuvanim jajima koja prosto ne žele da se oljušte? Evo ultimativnog trika: dodajte jednu kašičicu praška za pecivo ili sode bikarbone u vodu tokom kuvanja, i ljuske će praktično same skliznuti. Jednostavno, genijalno, menja život", poručila je Keri u svom popularnom video-snimku.

Njeno objašnjenje brzo je prikupilo ogroman broj pregleda i pozitivnih reakcija korisnika koji su naveli da im je ova metoda zauvek olakšala rad u kuhinji.

Šok-hlađenje kao provereni kulinarski postupak

Osim upotrebe praška za pecivo, kuvari podsećaju da svežina namirnica i način hlađenja igraju veliku ulogu u ovom procesu. Kao još jedno efikasno rešenje navodi se kombinacija tačnog tajminga i ledene kupke.

Iskusni majstori kuhinje ističu da je ključ u tome da se jaja kuvaju tačno osam minuta i 40 sekundi, a da se potom odmah prebace u posudu napunjenu ledenom vodom na tri minuta. Posle ovog postupka, skidanje ljuske ide izuzetno brzo i bez ikakvih poteškoća.

Pogledajte video: Salata sa kuvanim jajima