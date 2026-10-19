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Manekenka Aleks Konsani ponovo je prošetala pistom na reviji Victoria's Secret-a,održanoj u Sonijevim studijima u Los Anđelesu. Prvi put se pojavila u nežnoružičastom kompletu grudnjaka i gaćica, uz koji je nosila raskošan ogrtač koji se prelivao iz ružičaste u svetlozelenu boju.

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1/5 Vidi galeriju Aleks Konsani na Viktorija Sikret reviji Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Kombinaciju je upotpunila srebrnim minđušama sa logotipom brenda, prozirnim cipelama na visoku štiklu, lepršavom frizurom i izraženom tamnom šminkom. Za drugi izlazak na pistu odabrala je odvažniju kombinaciju. Nosila je crni čipkasti komplet donjeg veša i velika zlatna krila ukrašena perjem.

Na reviji se pojavile brojne zvezde

Uz Konsani, pistom su prošetale i Džiđi i Bela Hadid, Elsa Hosk, Adrijana Lima i Alesandra Ambrosio. Reviju su iz prvog reda pratile Nikol Kidman i Vanesa Brajant, dok su se za muzički deo programa pobrinule članice grupe KATSEYE, reperka Megan Di Stalion i pevačica Tejt Mekre.

Treći nastup na reviji Victoria's Secreta

Aleks Konsani na Viktorija Sikret reviji Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Aleks Konsani i Valentina Sampaio ušle su u istoriju kao prve transrodne manekenke koje su prošetale pistom Victoria's Secreta. Obe su debitovale 15. oktobra 2024. godine, kada se poznata modna revija vratila nakon višegodišnje pauze. Konsani je tada nosila svetloplavi komplet donjeg veša sa šljokicama i krila u istoj boji.

Na reviji 2025. godine pojavila se u crvenom svilenom donjem vešu sa detaljima od crne čipke, a ove godine ponovo je privukla pažnju dvama upečatljivim kombinacijama.

(Kurir.rs/Index)

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