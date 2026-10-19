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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je postao predmet podsmeha na društvenim mrežama, ovog puta zbog neprijatnog trenutka sa suprugom Melanijom tokom događaja u Beloj kući. Snimak njihovog ponašanja brzo se proširio mrežom X, a korisnici su se posebno uhvatili za Trampov gest prema supruzi.

Na snimku se vidi kako Tramp, dok sedi za stolom, pruža ruku Melaniji, koja sedi pored njega. Nakon što mu ona pruži svoju, Tramp je kratko potapša po ruci. Taj trenutak je mnogima delovao neprirodno, a neki su počeli da se šale i na račun njihovog bračnog odnosa.

Pažnju je privukao i trenutak u kom Tramp pokušava da poljubi Melaniju. Dok joj se približava, čini se kao da ona lagano pomera glavu u stranu, zbog čega je i taj pokušaj iskazivanja nežnosti mnogima delovao neprijatno i neprirodno. Snimak je izazvao brojne komentare, a korisnici društvenih mreža počeli su da se podsmevaju njihovom ponašanju.

"Oni ne mogu da podnesu jedno drugo"

"To tapšanje po ruci je jednostavno... baš neprijatno", "On nikada ne propusti priliku da osramoti našu zemlju”, "Pitam se koliko su joj platili da se pojavi na tom događaju", "Sigurno je za ovo dobila dodatni novac”, "Odrađivala je svoju mesečnu ugovornu obavezu pojavljivanja. Sada može da se vrati u Njujork svom dečku", "Oni ne mogu da podnesu jedno drugo, haha”, "Da li je poljubio u čelo?" "Tako muž i žena pokazuju naklonost", neki su od komentara.

Melanija Tramp, Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zajedno predstavili inicijativu za zdravlje žena

Tramp i Melanija su u ponedeljak učestvovali na svečanosti u Beloj kući, gde je američki predsednik potpisao izvršnu uredbu kojom se pokreće nova inicijativa za unapređenje zdravlja žena. Uredbom je predviđeno osnivanje posebnog odeljenja za zdravlje žena pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), kao i radne grupe Bele kuće koja će se baviti tim područjem.

Cilj inicijative jeste da se unaprede istraživanja bolesti koje posebno pogađaju žene, ubrza razvoj novih metoda lečenja i poboljša dostupnost zdravstvene zaštite. Poseban naglasak stavljen je na primenu veštačke inteligencije u medicinskim istraživanjima. Melanija Tramp imala je važnu ulogu u pripremi ove inicijative, a na svečanosti je predstavila i svoju viziju modernizacije zdravstvene zaštite za žene u SAD.

(Kurir.rs/Index)

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