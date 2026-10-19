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Preminula je australijska manekenka i dizajnerka Sahara Rej, koja je u medijima bila poznata i po vezi sa pevačem Džastinom Biberom. Imala je 34 godine. Vest o njenoj smrti objavio je američki portal TMZ. Njena porodica potvrdila je tu informaciju.

"Umrla je sinoć u bolnici, okružena porodicom. Bila je veoma voljena”, stoji u njihovoj izjavi. Uzrok smrti zasad nije zvanično potvrđen.

Karijera i medijska eksponiranost

Rej je izgradila uspešnu karijeru kao manekenka i influenserka. Veliki broj pratilaca na Instagramu pomogao joj je da pokrene sopstveni brend kupaćih kostima, "Sahara Ray Swim". Široj javnosti postala je poznata 2016. godine, nakon što su objavljene njene fotografije sa letovanja na Havajima, gde je bila sa Džastinom Biberom. Pre toga mediji su je povezivali sa australijskim pevačem Kodijem Simpsonom.

Borba sa retkom bolešću

Sahara je bila ćerka australijske surferske legende Tonija Reja, a odrasla je seleći se između Australije, Kalifornije i Havaja. Pre dve godine javno je progovorila o svojoj borbi sa Gijen-Bareovim sindromom. Taj retki neurološki poremećaj dijagnostikovan joj je nakon teške saobraćajne nesreće, a zbog posledica bolesti bila je delimično nepokretna.

(Kurir.rs/Index)

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