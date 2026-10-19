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Amerikanac iz Mičigena u julu je na kućnoj rasprodaji tražio gramofonske ploče, a umesto toga za 26 evra kupio malu sliku školjki koja je visila u prolazu prema garaži. Aukcijska kuća "Freeman's" u Njujorku prodala ju je 1. oktobra za 1.2 miliona evra, sa uključenim svim naknadama. Konačna cena tako je 45.000 puta veća od početnog ulaganja, a ujedno predstavlja i svetski rekord za američku slikarku Gertrud Aberkrombi.

Gotovo izbledeli potpis

Slika na prvi pogled ne deluje posebno vredno. Reč je o ulju na lesonitu dimenzija 20.3 x 27.9 cm koje prikazuje deset školjki. Prema pisanju CNN, kupac, koji želi da ostane anoniman, primetio je diskretan potpis "Abercrombie, 51" i odlučio da rizikuje. Nakon toga je počeo da istražuje. "Chicago Sun-Times" navodi da je promenio planove za porodični odmor kako bi posetio retrospektivu posvećenu umetnici u Muzeju umetnosti u Milvokiju.

U katalogu izložbe pronašao je članak iz "Chicago Tribunea" iz 1952. godine sa fotografijom svoje slike. Autentičnost dela potvrdila je Suzan Vajninger, profesorka emerita istorije umetnosti na Univerzitetu Ruzvelt i stručnjakinja za slikarku. Slika pod nazivom "Školjke većnika Merijama" (Alderman Merriam's Shells) nije bila izlagana od 1953. godine.

Slika kao naknada za operaciju

Katalog aukcijske kuće "Freeman's" otkriva istoriju slike. Gertrud Aberkrombi završila ju je krajem 1951. godine, a ime je dobila po školjkama koje su pripadale Robertu Merijamu, gradskom većniku u Čikagu od 1947. do 1955. Početkom 1952. umetnica je sliku poklonila doktoru Džonu T. Rejnoldsu iz Kalamazua kao honorar za operaciju.

Delo je nakon toga bilo izloženo u Njujorku, Čikagu, Milvokiju i Evanstonu, poslednji put 1953. godine. Na okviru je ostala nalepnica sa jedne od izložbi koja navodi lekara kao pozajmljivača, a na poleđini piše "Od Džona T. Rejnoldsa". Slici se nakon toga gubi svaki trag na više od 70 godina. "CBS Chicago" piše da je kućna rasprodaja na kojoj je pronađena bila upravo rasprodaja imovine pokojnog doktora Rejnoldsa, a "Chicago Sun-Times" dodaje da je delo do tada bilo deo njegove kolekcije.

Rekord nadmašen za 33 odsto

Pre aukcije sliku je restaurirala radionica "Baumgartner Fine Art Restoration" iz Čikaga. Aukcijska kuća "Freeman's" procenila je njenu vrednost na iznos između 133.000 i 222.000 evra. Konačna cena nakon licitacije dostigla je 940.000 evra, čemu su pridodati troškovi kupca. Identitet novog vlasnika nije objavljen.

Prema podacima analitičke firme HENI, dosadašnji rekord za umetnicu postavljen je u novembru 2025. u kući "Sotheby's" za sliku "Poruka za Meri" (Message for Mercy). Novi iznos veći je za 33 odsto. Gertrud Aberkrombi (1909–1977) rođena je u Teksasu, a veći deo života provela je u Čikagu, gde je i umrla.

Iako za života nije bila poznata izvan svog grada, danas je svrstavaju u nadrealizam. "CBS Chicago" ističe da su "Školjke većnika Merijama" prva slika na kojoj se pojavljuje motiv slomljene školjke, koji je kasnije često koristila. Njeni radovi dugo su se prodavali za niske iznose i, kako piše"Chicago Sun-Times", sve do početka 2000-ih mogli su se pronaći u prodavnicama polovne robe.

(Kurir.rs/Index)

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