Glumac Ričard Rili, zvezda kultnog filma "Ovisnici o poslu" (Office Space), preminuo je u 78. godini. Prijatelji čuvenog glumca potvrdili su vest o njegovoj smrti za portal TMZ u ponedeljak, otkrivši da je preminuo 15. oktobra prirodnom smrću. Redakcija lista Page Six kontaktirala je njegove predstavnike za medije, ali do trenutka objave teksta nije dobila zvaničan komentar.

Višedecenijska karijera i nezaboravne uloge

Rilijeva bogata i cenjena karijera trajala je decenijama, tokom kojih je ostvario uloge u čak 400 filmskih i televizijskih projekata. Publika ga najbolje pamti po ulozi urnebesnog menadžera proizvoda Toma u kultnoj komediji "Ovisnici o poslu". Pored ove role, Rili je bio zapažen i po ulogama u ostvarenjima kao što su "Kazino" i "Čovek sa Zemlje".