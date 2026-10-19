Umro glumac Ričard Rili
- Američki glumac Ričard Rili, zvezda filma 'Ovisnici o poslu', preminuo je u 78. godini prirodnom smrću.
- Tokom višedecenijske karijere ostvario je oko 400 filmskih i televizijskih uloga, a pamti se i po filmovima 'Kazino' i 'Čovek sa Zemlje'.
Glumac Ričard Rili, zvezda kultnog filma "Ovisnici o poslu" (Office Space), preminuo je u 78. godini. Prijatelji čuvenog glumca potvrdili su vest o njegovoj smrti za portal TMZ u ponedeljak, otkrivši da je preminuo 15. oktobra prirodnom smrću. Redakcija lista Page Six kontaktirala je njegove predstavnike za medije, ali do trenutka objave teksta nije dobila zvaničan komentar.
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Višedecenijska karijera i nezaboravne uloge
Rilijeva bogata i cenjena karijera trajala je decenijama, tokom kojih je ostvario uloge u čak 400 filmskih i televizijskih projekata. Publika ga najbolje pamti po ulozi urnebesnog menadžera proizvoda Toma u kultnoj komediji "Ovisnici o poslu". Pored ove role, Rili je bio zapažen i po ulogama u ostvarenjima kao što su "Kazino" i "Čovek sa Zemlje".
(Kurir.rs/PageSix)
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