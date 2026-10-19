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Smrznute namirnice predstavljaju pristupačan i jednostavan način da tokom cele godine obezbedite dovoljan unos vlakana, vitamina i minerala. Iako po nutritivnoj vrednosti uopšte ne zaostaju za svežim plodovima, izuzetno je važno obratiti pažnju na izbor pri kupovini. Pojedinačna pakovanja mogu kriti dodatke poput šećera, soli ili kaloričnih preliva, dok izgled samog pakovanja često otkriva u kakvim je uslovima proizvod čuvan.

Najčešće greške pri kupovini smrznutih namirnica Foto: Anastasiia Yanishevska / Alamy / Profimedia

Izbegavanje industrijski pripremljenih sosova

Kupovina povrća u industrijskim prelivima od sira, putera ili pavlake znatno menja njegov sastav, dodajući mu suvišne kalorije, natrijum i zasićene masti. Ova zamka se najčešće sreće kod kremastog spanaća, kukuruza s maslacem ili boranije u sosu od belog luka. Puno je zdravije kupiti čisto smrznuto povrće, a ukus obogatiti kod kuće kapljicom maslinovog ulja, limunovim sokom i začinima po želji, čime direktno kontrolišete unos soli i masnoća.

Skriveni šećeri u zamrznutom voću

Proizvođači neretko dodaju šećer ili sirup u smrznute jagode, maline, breskve i drugo bobičasto voće kako bi pojačali slatkoću. Ti dodaci ne pružaju nikakvu hranljivu korist, a mogu neprimetno povećati dnevni unos šećera. Iz tog razloga uvek birajte čisto zamrznuto voće koje zadržava svoj prirodni ukus i odlično služi za pripremu smutija, ovsenih kaša ili deserta.

Najčešće greške pri kupovini smrznutih namirnica Foto: Shutterstock

Obavezno čitanje deklaracije na pakovanju

Proces zamrzavanja prirodno čuva svežinu bez potrebe za aditivima, pa bi kvalitetan proizvod trebalo da sadrži samo jednu namirnicu. Pregledom deklaracije izbeći ćete nepotrebne masnoće, zaslađivače i presoljene mešavine začina. Što je spisak sastojaka na poleđini kraći i jednostavniji, to je proizvod kvalitetniji i zdraviji.

Znanja koja otkriva ambalaža

Pored sastava, važno je vizuelno proceniti stanje u kom se pakovanje nalazi. Oštećena kesa, debeli slojevi inja ili plodovi slepljeni u jednu čvrstu grudvu ukazuju na to da je dolazilo do odmrzavanja i ponovnog zamrzavanja tokom transporta ili skladištenja. Iako takva hrana obično nije štetna, njena tekstura i ukus mogu biti značajno narušeni, pa uvek birajte pakovanja u kojima se plodovi slobodno pomeraju.

Da li je zamrznuto povrće manje vredno od svežeg

Uobičajena je zabluda da je sveže voće i povrće uvek bolji izbor. Plodovi namenjeni zamrzavanju beru se u trenutku pune zrelosti i odmah podvrgavaju procesu brzog hlađenja, čime se hranljive materije zaključavaju. S druge strane, „sveže” namirnice provode dane u transportu i na rafovima, usled čega gube deo osjetljivih vitamina. Najbolji pristup jeste kombinovanje obe opcije u zavisnosti od sezone i vaših potreba.

Najčešće greške pri kupovini smrznutih namirnica Foto: Shuttestock

Kako pravilno kupovati i pripremati smrznute namirnice Uvek birajte proizvode bez dodatih šećera, soli i masnoća.

Veća pakovanja su ekonomičnija i mogu stajati mesecima na odgovarajućoj temperaturi.

Nakon kupovine, namirnice što pre smestite u zamrzivač i izbegavajte njihovo nepotrebno kravljenje.

Povrće ubacujte pred sam kraj kuvanja kako bi zadržalo hrskavost i hranljive sastojke.

Zamrznuto voće koristite kao brz dodatak doručku, jogurtu ili domaćim poslasticama.

Zamrznuto voće i povrće nije lošija zamena za sveže plodove, već pametan i praktičan saveznik za raznovrsnu ishranu tokom cele godine, pod uslovom da birate čiste proizvode i pravilno ih skladištite.

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