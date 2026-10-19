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Princ Džordž među prijateljima i članovima porodice ima neobičan nadimak koji nema nikakve veze sa kraljevskim titulama, a dobio ga je još u osnovnoj školi. Iako ga jednog dana čeka britanski presto, 13-godišnji princ odrasta uz neke sasvim obične dečje navike i iskustva.

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1/4 Vidi galeriju Princ Džordž počeo je školovanje na čuvenom Itonu Foto: Adrian Dennis, PA Images / Alamy / Profimedia, Avalon.red / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia, Adrian Dennis / PA Images / Profimedia

Kako je dobio nadimak?

Najstariji sin princa Vilijama i Kejt Midlton ima nadimak koji su s vremenom prihvatili i njegovi najbliži. Kako piše RadarOnline, Džordža prijatelji i članovi porodice zovu "P. G." ili "Tips", a iza toga stoji zanimljiva priča. Sve je počelo dok je pohađao londonsku školu Thomas's Battersea, gde su ga školski drugari počeli zvati "P. G.", prema inicijalima njegovog imena i titule na engleskom jeziku, Prince George.

Ubrzo su nadimak proširili u "P. G. Tips", što je ujedno naziv jedne od najpoznatijih britanskih marki čaja. S vremenom je ostao samo "Tips", a nadimak se, prema pisanju RadarOnlinea, toliko udomaćio da ga je prihvatila i njegova porodica.

Roditelji žele da mu omoguće što normalnije detinjstvo

Jedan izvor za RadarOnline ispričao je da je nadimak postao deo Džordžove svakodnevice.

"Nadimak su mu dali školski drugari i s vremenom je postao deo njegovog života, uprkos tome što ima posebnu ulogu u kraljevskoj porodici. To pokazuje koliko se njegovi roditelji trude da mu omoguće normalno detinjstvo i pomognu mu da ostane čvrsto na zemlji”, rekao je izvor.

Princ Džordž na finalu Vimbldona 2026 Foto: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ Vilijam i Kejt Midlton godinama nastoje da svojoj deci pruže što bezbrižnije detinjstvo, uprkos pažnji javnosti koja dolazi sa njihovim položajem. Iako je Džordž drugi u naslednom redu za britanski presto, roditelji ga, prema navodima izvora, podstiču da se u školi ponaša kao i njegovi vršnjaci, sklapa prijateljstva i učestvuje u uobičajenim školskim aktivnostima.

"Džordža su oduvek podsticali da se u školi ponaša kao sasvim običan dečak, a čini se da mu je to pomoglo da stekne bliske prijatelje. Društven je, dobro se slaže sa drugom decom i ne ponaša se kao da zbog svog položaja zaslužuje poseban tretman”, ispričao je drugi izvor.

Dodao je i da njegovim prijateljima nije posebno važno to što će Džordž jednog dana postati kralj.

"Za njih je on jednostavno Džordž, prijatelj sa kojim mogu da se šale i druže, baš kao i sa svakim drugim dečakom iz škole", objasnio je.

princ Vilijam, princ Džordž Foto: PHILIPPE MAGONI / Sipa Press / Profimedia

Zanimljivo je i to što je budući britanski kralj dobio nadimak po čaju koji se može pronaći u brojnim britanskim domaćinstvima.

"Teško je zamisliti nešto manje kraljevski od toga da budući kralj dobije nadimak po običnom čaju u kesicama, ali upravo je zato taj nadimak toliko simpatičan i zato se zadržao", zaključio je izvor.

I ostali članovi porodice imaju nadimke

Džordž je školu Thomas's Battersea pohađao od 2017. do 2022. godine, nakon čega je nastavio školovanje u Lambruku. U septembru 2026. krenuo je na prestižni Iton koledž, koji je pohađao i njegov otac Vilijam. Džordž nije jedini član kraljevske porodice sa nadimkom. Njegovu mlađu sestru Šarlot navodno zovu "Loti", dok Kejt najmlađeg sina Luija od milja naziva "Luj Bag". Čini se da, uprkos kraljevskim titulama i strogim pravilima, i u njihovoj porodici ima mesta za sasvim obične, simpatične nadimke.

(Kurir.rs/Index)

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