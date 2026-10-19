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Srpska prestonica kod svakog posetioca budi različite emocije, alistranci koji prvi put dođu u Beograd uglavnom ostanu bez teksta pred njegovim specifičnim ritmom, stanovnicima i atmosferom. Upravo takvo iskustvo doživeo je jedan samostalni svetski putnik koji nije ni slutio koliko će ga ovaj grad opčiniti.

Svoje doživljaje izneo je na TikToku, na kanalu pod nazivom "Gringo Nation - Solo Traveler”, gde inače potpuno iskreno i bez ulepšavanja govori o životu širom planete. Iza sebe ima više od deset godina putničkog staža, obišao je preko 50 država, a dve decenije prostrpovedao je u Brazilu. Ovoga puta fokusirao se na Beograd, priznavši da ga je grad prijatno iznenadio.

"Kada sam došao u Beograd, nisam očekivao da će mi se ovaj grad toliko dopasti. Kreativan je, haotičan i čini se da svako mesto ima svoju ličnost", poručio je on.

Poseban utisak na njega ostavila je raznovrsna večernja ponuda. Kako tvrdi, beogradska noćna scena spaja najrazličitija mesta, počev od intimnih komšijskih kafića, pa sve do izuzetno dinamičnih klubova za izlaske.

Pohvale

Ovaj avanturista je naglasio i praktičnu stranu grada, poput jednostavnog obilaska pešice i besplatnog gradskog prevoza, što ga je posebno fasciniralo.

"Grad je takođe veoma pogodan za šetnju, a javni prevoz je trenutno besplatan, što me je potpuno oduševilo."

On dodaje da se u glavnom gradu Srbije može provesti vrhunski dan bez velikog trošenja novca, što vidi kao ogromnu prednost. Osim toga, pao je i pod utisak brutalističke arhitekture koja Beogradu daje sirov i autentičan izgled, ali je slične osobine zapazio i kod samih Meštana.

"Beograd ima i tu sirovu, brutalističku arhitekturu, koja mu daje pomalo grubu i nesređenu atmosferu. Nešto slično ponekad primećujem i kod ljudi", objasnio je on.

Grad sa jedinstvenim stavom i dušom

Po njegovom mišljenju, prestonica nosi u sebi dozu inata i prepoznatljivu ličnost, u čemu zapravo leži njen glavni šarm. Istakao je da se Beograd uopšte ne pretvara niti glumi nešto što nije.

"Hajde da kažemo da ovaj grad ima svoj karakter. Ali upravo je u tome i poenta. Deluje kao grad u kojem se zaista živi, pun kulture i pomalo haotičan, i definitivno ne pokušava da bude nešto što nije", zaključio je.

Iako za koji dan pakuje kofere i odlazi, ovaj svetski putnik naglašava da će se sigurno ponovo vratiti u srpsku prestonicu.

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