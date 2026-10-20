Slušaj vest

Događaj „British Museum Ball“ u Londonu okupio je brojne poznate ličnosti, a među najvećim zvezdama večeri bio je frontmen grupe Rolingstons, Mik Džeger.

Legendarni muzičar pojavio se na svečanosti sa svojom verenicom Melani Hamrik, koja je zablistala u elegantnoj zlatnoj haljini ukrašenoj svetlucavim detaljima.

Mik Džeger Foto: James Manning, PA Images / Alamy / Profimedia

Džeger je pored nje izgledao srećno, a osmeh nije skidao sa lica. Čini se da razlika od čak 44 godine između njih ne predstavlja prepreku njihovoj ljubavi.

Mik Džeger Foto: James Shaw / Shutterstock Editorial / Profimedia

U vezi su već 12 godina

Par je zajedno već 12 godina, a Hamrik je tek u aprilu ove godine otkrila da su se verili pre dve ili tri godine. Zajedno imaju sina Deveroa Oktavijana Basila, rođenog 2016. godine. To je Melaninino prvo, a Džegerovo osmo dete. Velika razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Hamrik je u intervjuu za The Times of London u septembru 2024. rekla da se ne zamara tuđim mišljenjima.

"Svako ima svoje mišljenje. Ako se opterećujete time šta drugi misle, nezavisno od toga u kojoj ste životnoj fazi, imaćete problem i neprestano ćete sve analizirati", rekla je.

1/7 Vidi galeriju Mik Džeger Foto: Robin Utrecht / Shutterstock Editorial / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Printscreen

Par se upoznao 2014. godine u Japanu, gde su Rolingstonsi i Američki baletski teatar, čija je Hamrik tada bila članica, istovremeno gostovali na turneji. Prijatelji su je nakon koncerta upoznali sa Džegerom u bekstejdžu, a nekoliko meseci kasnije započeli su vezu.

Pogledajte video: