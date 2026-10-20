Mik Džeger ne ispušta iz ruku 44 godine mlađu verenicu: Pojavili se na crvenom tepihu i svi su gledali samo u njih
- Mik Džeger i verenica Melani Hamrik pojavili su se zajedno na 'British Museum Ball' u Londonu i privukli pažnju na crvenom tepihu.
- Par je zajedno 12 godina, a razlika od 44 godine, kako kažu, nije uticala na njihovu vezu.
Događaj „British Museum Ball“ u Londonu okupio je brojne poznate ličnosti, a među najvećim zvezdama večeri bio je frontmen grupe Rolingstons, Mik Džeger.
Legendarni muzičar pojavio se na svečanosti sa svojom verenicom Melani Hamrik, koja je zablistala u elegantnoj zlatnoj haljini ukrašenoj svetlucavim detaljima.
Džeger je pored nje izgledao srećno, a osmeh nije skidao sa lica. Čini se da razlika od čak 44 godine između njih ne predstavlja prepreku njihovoj ljubavi.
U vezi su već 12 godina
Par je zajedno već 12 godina, a Hamrik je tek u aprilu ove godine otkrila da su se verili pre dve ili tri godine. Zajedno imaju sina Deveroa Oktavijana Basila, rođenog 2016. godine. To je Melaninino prvo, a Džegerovo osmo dete. Velika razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Hamrik je u intervjuu za The Times of London u septembru 2024. rekla da se ne zamara tuđim mišljenjima.
"Svako ima svoje mišljenje. Ako se opterećujete time šta drugi misle, nezavisno od toga u kojoj ste životnoj fazi, imaćete problem i neprestano ćete sve analizirati", rekla je.
Par se upoznao 2014. godine u Japanu, gde su Rolingstonsi i Američki baletski teatar, čija je Hamrik tada bila članica, istovremeno gostovali na turneji. Prijatelji su je nakon koncerta upoznali sa Džegerom u bekstejdžu, a nekoliko meseci kasnije započeli su vezu.
Pogledajte video: