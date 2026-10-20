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Prema pisanju britanskih medija, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa posebno ne vole izraz „aktivni članovi kraljevske porodice“, kojim se označavaju pripadnici monarhije koji obavljaju zvanične dužnosti u ime krune.

Pogledajte u galeriji njihove porodične fotografije:

1/7 Vidi galeriju Arči i Lilibet su deca Megan Markl i princa Harija. Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Par se povukao sa svojih dotadašnjih kraljevskih dužnosti 2020. godine, ali, kako tvrdi osoba iz njihovog okruženja, ne smatraju da ih to čini bivšim članovima kraljevske porodice. Njihov prijatelj je za „Sandej tajms“ izjavio da Hari i Megan taj izraz doživljavaju kao pojednostavljen i neprimeren, jer, iako više ne rade za instituciju monarhije, i dalje pripadaju kraljevskoj porodici i imaju brojne profesionalne obaveze.

Prema rečima istog izvora, njihov svakodnevni život organizovan je oko porodice i posla, a Megan navodno vodi svoj poslovni poduhvat tokom cele nedelje.

Megan i princ Hari Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Smeta im i izraz „bivši članovi kraljevske porodice“

Hari i Megan navodno nisu zadovoljni ni kada ih nazivaju bivšim članovima kraljevske porodice, jer smatraju da takva formulacija pogrešno predstavlja njihov položaj.

Njihov prijatelj je objasnio da javni angažmani, poput nedavne zajedničke posete Notingemu, nisu organizovani u ime monarhije ili krune. Ipak, Hari je sin kralja Čarlsa i ostaje član kraljevske porodice, iako više nije deo institucije koja obavlja zvanične kraljevske dužnosti.

kralj Čarls i princ Hari Foto: Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema njegovim rečima, način na koji se Hari i Megan predstavljaju u javnosti utiče na to kako ih ljudi doživljavaju, zbog čega im je važno da se njihov status precizno opisuje.

Kralj Čarls jasno odredio njihov status

Ova tema ponovo je otvorena nakon što su Hari i Megan nedavno zajedno prisustvovali javnom događaju u Notingemu. Njihovo pojavljivanje privuklo je pažnju britanske javnosti, ali njihov odnos sa kraljevskom porodicom i dalje ostaje predmet interesovanja medija.

Kralj Čarls, koji se prema navodima medija nije sastao sa parom tokom njihovog poslednjeg povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo, nedavno je poslao dopis državnim službama, lordovima poručnicima i vojnim zvaničnicima.

Megan i princ Hari Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U dopisu je ponovljeno da Hari i Megan nisu aktivni članovi kraljevske porodice i da ih treba tretirati kao privatna lica koja imaju poslovne i humanitarne interese.

Time je još jednom napravljena jasna razlika između njihovog pripadanja kraljevskoj porodici i zvaničnih dužnosti koje više ne obavljaju.

(Kurir.rs/Najžena)

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