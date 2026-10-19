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Otvorite fioku veš-mašine, sipate prašak, a zatim dodajete omekšivač sve dok ne stigne do crte MAX. Ako tako pripremate svako pranje, bez obzira na to koliko je veša u bubnju, moguće je da trošite više sredstva nego što je potrebno.

Zabuna nastaje kada oznaku u pregradi shvatimo kao uputstvo za doziranje. MAX jeste maksimalni dozvoljeni nivo punjenja, ali nije preporučena količina omekšivača za svaku turu veša. Uputstva proizvođača mašina razlikuju ove dve stvari:

1. potrebno je sipati odgovarajuću dozu sredstva i

2. pritom ne prelaziti označenu granicu.

Koliko omekšivača treba da sipate?

Odgovor najpre potražite na ambalaži proizvoda koji koristite. Pratite navedenu dozu za količinu veša koju perete, uz uputstvo za svoju mašinu. Ne podrazumeva se da je cela pregrada potrebna za svako pranje.

Doziranje Foto: Shutterstock

Posebno obratite pažnju kada promenite proizvod. Ista količina dva različita omekšivača ne mora da predstavlja istu dozu, naročito ako je jedan koncentrisan. Zato navika da sipate "do crte" nije pouzdan način odmeravanja. Ako je preporučena doza ispod oznake MAX, nema potrebe da dopunjavate pregradu. Crta je tu da pokaže gde morate da stanete, a ne dokle morate da sipate.

Da li je greška ako napunite pregradu do crte?

Nije nužno. Ako odgovarajuća doza sredstva dostiže taj nivo, a uputstvo vaše mašine to dozvoljava, samo punjenje do oznake nije pogrešno. Problem je kada istu količinu sipate automatski, bez provere preporuke na pakovanju. Pre sledećeg pranja zato pogledajte i proizvod, a ne samo fioku.

VIDEO: Ubacivanje praška u veš mašinu