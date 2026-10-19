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Poruka poslata u ljutnji, pogrešno protumačena šala ili razgovor koji je trebalo da traje pet minuta ponekad mogu izazvati ozbiljan nesporazum. Prema astrološkim tumačenjima, takve situacije bi mogle doći u prvi plan krajem ove nedelje.Merkur 24. oktobra započinje retrogradno kretanje u Škorpiji, a pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi biti posebno skloni brzopletim reakcijama.

Šta treba uraditi tokom retrogradnog Merkura Foto: Shutterstock

Šta donosi retrogradni Merkur u Škorpiji?

Merkur se u astrologiji povezuje sa komunikacijom, razmišljanjem, informacijama i dogovorima. Kada je retrogradan, astrolozi to razdoblje tradicionalno povezuju sa nesporazumima, odlaganjima i potrebom za preispitivanjem ranijih odluka. Ovoga puta retrogradno kretanje počinje u subotu, 24. oktobra, i traje do 13. novembra. Budući da se Merkur nalazi u Škorpiji, astrološka tumačenja posebno naglašavaju razgovore o poverenju, privatnosti i temama koje ljudi inače nerado otvaraju.

Za tri znaka to bi mogao biti simboličan podsetnik da pre važnog razgovora dobro razmisle šta zapravo žele da kažu.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Ovnovi često reaguju brže nego što stignu da razmisle. Kada ih nešto naljuti, teško im je da prećute ono što misle. Njihova direktnost ponekad je velika prednost jer ljudi uvek znaju na čemu su. Međutim, tokom ovog vikenda mogla bi postati izvor problema.

Neki Ovnovi možda će se naći u situaciji u kojoj će im partner, prijatelj ili kolega uputiti primedbu koju će doživeti kao napad. Umesto da pokušaju da razumeju šta druga osoba želi da kaže, mogli bi odmah da uzvrate. Posebno problematične mogle bi biti poruke poslate u trenutku ljutnje. Ovan će možda nakon nekoliko minuta zaboraviti zašto se toliko uzrujao, ali osoba koja je primila njegovu poruku neće je tako lako zaboraviti.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i sposobnosti da se snađu u gotovo svakom razgovoru. Međutim, upravo zbog toga ponekad govore pre nego što potpuno razmisle o posledicama. Tokom predstojećih dana mogli bi se naći u situaciji u kojoj će njihove reči biti pogrešno protumačene. Možda će nekome preneti informaciju za koju nisu proverili da li je tačna. Drugima bi moglo da se dogodi da u šali kažu nešto što će druga osoba shvatiti ozbiljno.

Posebno bi trebalo da pripaze na razgovore u kojima se spominju tuđe privatne stvari. Blizanci često vole da dele zanimljive informacije, ali nisu sve priče namenjene prepričavanju. Jedan nepromišljen komentar mogao bi da izazove nepotreban nesporazum među prijateljima.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Škorpije često pažljivo biraju kome će otkriti svoja osećanja. Ne vole površne razgovore kada je reč o stvarima koje su im zaista važne. Međutim, kada se osećaju povređeno, njihove reči mogu postati veoma oštre. Retrogradni Merkur u njihovom znaku u astrološkim se tumačenjima povezuje sa ponovnim otvaranjem starih tema i preispitivanjem odnosa.

Neke Škorpije možda će tokom vikenda poželeti da razgovaraju o problemu koji ih već dugo muči. Drugima bi moglo da zasmeta nešto što su ranije odlučili da zanemare. Najveći izazov mogao bi biti način na koji će započeti razgovor. Ako drugoj osobi odmah pristupe sa optužbama, čak i opravdana primedba mogla bi da preraste u svađu.

Ne mora svaki nesporazum završiti svađom

Za Ovnove, Blizance i Škorpije predstojeći dani mogli bi biti prilika da obrate više pažnje na način komunikacije. Ovnovima bi koristilo malo više strpljenja, Blizancima proveravanje informacija, a Škorpijama otvoreniji razgovori bez nepotrebnih optužbi. Važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi da retrogradno kretanje Merkura uzrokuje probleme u komunikaciji. Ipak, u astrologiji se to razdoblje tradicionalno koristi kao simboličan podsticaj za preispitivanje načina na koji razgovaramo sa drugima.

Foto: Shutterstock

Prema astrološkim tumačenjima, ova tri znaka tokom predstojećeg vikenda mogla bi da nauče da nije uvek najvažnije reći ono što mislimo, nego pronaći pravi način da nas druga osoba razume. Ponekad je dovoljno sačekati nekoliko minuta pre slanja poruke koja bi kasnije mogla izazvati žaljenje.

(Kurir.rs/Index)

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