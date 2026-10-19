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Dakota Džonson i Mašin Gan Keli ponovo su privukli pažnju zajedničkim pojavljivanjem u Los Anđelesu, gde su fotografisani prilikom odlaska iz muzičkog studija. Njihovi sve češći susreti dodatno su podstakli priče o romansi, koje ih prate od septembra, ali se njih dvoje zasad nisu javno izjasnili o prirodi odnosa.

Glumica i muzičar, čije je pravo ime Kolson Bejker, prethodno su viđeni i tokom večernjeg izlaska u Holivudu. Snimak njihovog dolaska u lokal „Sej jes“ objavljen je sredinom oktobra, a američki mediji povezali su ga sa ranijim zajedničkim pojavljivanjima u Njujorku.

Kako prenosi britanski Daily Mail, pozivajući se na izvor iz njihovog okruženja, Dakota Džonson je o njihovom intimnom odnosu razgovarala sa prijateljima, ne krijući koliko je zadovoljna njihovom hemijom.

"Prijateljima je rekla da imaju neverovatnu seksualnu hemiju i da joj je to najbolji seks u životu", navodi se u izjavi koju prenosi ovaj britanski tabloid.

Prema istim tvrdnjama, glumica je njihovu povezanost opisala kao "vatromet", dok je izvor sugerisao da se odnos razvija brže nego što se prvobitno očekivalo.

Od susreta u Njujorku do izlazaka u Los Anđelesu

Priče o mogućoj vezi dobile su zamah u septembru, kada su Dakota i Keli fotografisani prilikom dolaska u zgradu u kojoj se nalazi stan Tejlor Svift. Potom su usledili novi susreti, a magazin „Pipl“ objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da njih dvoje već neko vreme provode vreme zajedno.

Prema pisanju tog magazina, poznanstvo je prethodilo njihovom zbližavanju, a odnos se postepeno razvijao kroz druženje i dopisivanje. To su, međutim, navodi izvora iz njihovog okruženja, dok glumica i muzičar nisu ponudili sopstveno objašnjenje. people.com

Fotografisani ispred muzičkog studija

Najnovije fotografije prikazuju Dakotu kako čeka Kelija ispred studija u Los Anđelesu, nakon čega su zajedno otišli automobilom. Glumica je nosila upadljivu jaknu sa životinjskim dezenom, uz tamnu osnovu i veliku torbu, dok je muzičar bio u opuštenijoj kombinaciji.

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