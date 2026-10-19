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Da će se posle njenog učešća u "Poteri" promeniti atmosfera u porodičnom domu, Slađana Biljman naslutila je još pre nego što je odgovorila na prvo pitanje. Ova 64-godišnja vaspitačica iz Beograda u svom prvom kvizaškom nastupu uspela je ono što nijednoj takmičarki pre nje nije pošlo za rukom. Sama je u finalnoj poteri odbranila milion dinara.

Porodično rivalstvo

Sve je počelo pričom o tome kako izgleda kada se "Potera" ili "Superpotera" gledaju kod Biljmanovih.

Aleksa Stefanović Foto: Promo

"Kod nas je, kad god se gleda ‘Potera’ ili ‘Superpotera’, ratno stanje u kući“, priznala je Slađana Jovanu Memedoviću, otkrivši da se bitka vodi između nje i supruga.

Na pitanje kako se taj „rat“ obično završi, odgovorila je: „Tako što on ode da spava pre završetka, a ja ostanem do kraja.“

Memedović je primetio da se ona, za razliku od supruga, ipak usudila da dođe u kviz.

„Ja jesam, ali on ne sme“, uzvratila je Slađana, a na pitanje šta će se dogoditi kada se vrati kući, kroz smeh je najavila: „Tek sad, ako Bog da da pobedim, pa on živ neće biti.“

Ispostavilo se da će suprug zaista imati razloga za brigu, makar kada je porodično kvizaško rivalstvo u pitanju.

Hrabar potez i odbrana miliona

Slađana je nastupila prva i odmah pokazala da u studio nije došla nepripremljena. Tačno je odgovorila na svih deset pitanja u prvoj igri i osvojila 150.000 dinara, a takav nastup Tragač Aleksa Stefanović nagradio je ponudom od čak milion dinara. Nakon konsultacija sa saigračima, koji su je redom ohrabrili da rizikuje, Slađana je najpre pokušala da „blefira“ i ostavi utisak da će igrati za već osvojenih 150.000. Ipak, ubrzo je otkrila da prihvata milion, što je ispraćeno aplauzom svih prisutnih u studiju.

Sladjana Biljman, kviz Potera Foto: Promo

Pokazalo se da je hrabra odluka bila prava. Uz svega jednu grešku, Slađana je odbranila milion dinara i vratila se među saigrače sa velikim iznosom u zajedničkoj kasi. Međutim, do kraja pojedinačnih duela niko od njih nije uspeo da joj se pridruži, pa je postalo jasno da će za milion morati da se izbori potpuno sama.

Drama u finalnoj poteri

U finalnu poteru krenula je sa deset koraka prednosti, što je na prvi pogled delovalo kao dostižan zadatak za Aleksu. Ipak, nekoliko grešaka na početku poremetilo je ritam Tragača. Aleksa je tokom potere napravio šest grešaka, a Slađana je tri njegova netačna odgovora uspela da pretvori u dragocena vraćanja.

Drama je potrajala bukvalno do poslednje sekunde. Aleksa je tačno odgovorio na poslednje pitanje koje je Jovan Memedović uspeo da mu pročita, ali trenutak prekasno. Vreme je već isteklo i Slađana je osvojila milion dinara.

Da završnica bude još upečatljivija, ona u prvi mah uopšte nije shvatila da je pobedila. Uverena da je Aleksa uspeo da je stigne, krenula je da mu čestita, a onda shvatila da je Tragač zapravo ustao kako bi aplaudirao njoj i čestitao joj na pobedi.

Aleksa Stefanović, kviz Potera Foto: Promo

Istorijski rekord i plemeniti planovi

„Dame i gospodo, rekorder i rekorderka“, poručio je Aleksa, pokazujući na sebe i Slađanu. Tragač, poznat kao rekorder „Superpotere“, tako je pozdravio novi rekord. Slađana Biljman postala je prva žena koja je potpuno sama u Finalnoj poteri odbranila milion dinara.

Slađanin milion već ima svoju namenu. Takmičarka je otkrila da će deo nagrade izdvojiti u humanitarne svrhe, dok će ostatkom ispuniti jednu ličnu želju i odvesti supruga na putovanje u Portugal. Posle svega, čini se da je njena prognoza sa početka emisije bila tačna. „Ratno stanje“ kod Biljmanovih verovatno se nastavlja, samo što Slađana sada u toj raspravi ima argument vredan milion dinara.

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