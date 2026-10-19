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Postoje predmeti koje smo toliko puta viđali u starim kancelarijama, bibliotekama i filmovima da ih gotovo više i ne primećujemo. Jedan od njih je i prepoznatljiva stona lampasa zelenim staklenim abažurom i metalnom bazom, koja se često povezuje sa radnim stolovima nekadašnjih činovnika, profesora i bankara. Iako na prvi pogled deluje kao običan komad kancelarijskog inventara, originalni modeli danas su zanimljivi kolekcionarima i mogu da dostignu cene od nekoliko stotina dolara.

bankarska lampa Foto: Dragos Condrea / Alamy / Profimedia

Reč je o takozvanoj bankarskoj lampi, poznatoj i pod nazivom "banker's lamp", čiji je najpoznatiji istorijski model nosio ime Emeralite. Njena priča počela je početkom 20. veka, mnogo pre nego što je postala prepoznatljiv detalj enterijera kakav danas povezujemo sa starim kancelarijama i bibliotekama.

Lampa koja je postala simbol starih kancelarija

Istorija ove lampe počinje 1909. godine, kada je američki inženjer Harison D. Mekfadin patentirao dizajn karakterističnog abažura. Proizvodnja je pokrenuta u okviru kompanije H. G. McFaddin & Co, a model je dobio naziv Emeralite, nastao spajanjem engleskih reči "emerald" i "light", odnosno smaragd i svetlost.

Najprepoznatljivija verzija imala je zelenu staklenu površinu sa belim opalnim slojem sa unutrašnje strane, kao i metalnu, često mesinganu bazu. Takav dizajn nije bio samo estetski izbor: abažur je usmeravao svetlost prema radnoj površini i smanjivao direktan pogled u sijalicu.

Upravo zbog praktičnosti i upečatljivog izgleda, ova vrsta lampe postala je popularna na radnim stolovima u bankama, bibliotekama, advokatskim kancelarijama i drugim prostorima u kojima se mnogo čitalo i radilo sa dokumentima. Vremenom je dobila status prepoznatljivog komada enterijera, a njena popularnost nastavila je da traje i nakon što su se kancelarijski trendovi promenili.

Bankarska lampa Foto: Luc Dauge / Alamy / Profimedia

Zelena boja, mesingani detalji i klasičan oblik danas se uklapaju u popularni "vintage" i retro stil, ali postoji razlika između primeraka iz prve polovine 20. veka od modernih lampi koje samo podsećaju na njih.

Originalni primerci prodaju se za stotine evra

Koliko ova lampa može da vredi najbolje pokazuju konkretni rezultati prodaje na tržištu antikviteta. Originalna Emeralite lampa iz oko 1916. godine, model 8734TW, prodata je na aukciji u martu 2023. za 500 evra, ne računajući dodatnu proviziju kupca. Aukcijska kuća procenila je vrednost lampe na između 1.000 i 2.000 dolara, odnosno približno 860 do 1.730 evra.

Još jedan originalni primerak, sa prepoznatljivim zelenim staklenim abažurom, prodat je u januaru 2026. na aukciji Taurus Auctions za oko 140 evra. Na drugoj aukciji, održanoj u februaru iste godine, slična antikvarna lampa prodata je za približno 165 evra.

Ove cene odnose se na konkretne originalne primerke i ne znače da svaka stara zelena lampa vredi toliko. Na cenu utiču:

bankarska lampa Foto: Dragos Condrea / Alamy / Profimedia

- proizvođač,

- starost,

- očuvanost,

- originalnost staklenog abažura,

- stanje metalne baze i električnih instalacija,

- kao i to da li lampa ima oznaku proizvođača.

Sa druge strane, moderne replike mogu da se kupe za znatno manje novca. Zbog toga sama zelena boja i sličan oblik nisu dovoljni da bi se utvrdilo da li je reč o vrednom antikvitetu.

Kako da prepoznate da li imate vredan primerak?

Ako se slična lampa već nalazi u vašem domu, na tavanu ili u staroj kancelariji, nekoliko detalja može da pomogne u početnoj proceni. Originalne Emeralite lampe često imaju oznake proizvođača, karakterističan stakleni abažur i metalnu bazu čija konstrukcija odgovara periodu u kojem su nastale. Kod poznatih modela, poput serije 8734, oznake i detalji izrade mogu da budu posebno značajni za identifikaciju.

Važno je i da se proveri da li je staklo originalno, da li postoje oštećenja i da li su delovi menjani tokom godina. Čak i kada lampa izgleda staro, moguće je da je reč o kasnijoj reprodukciji. Zato, pre nego što odlučite da prodate ovakav predmet ili ga proglasite vrednim antikvitetom, korisno je da uporedite oznake i fotografije sa dokumentovanim aukcijskim primercima ili potražite procenu stručnjaka za starinske lampe.

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