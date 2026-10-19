Slušaj vest

Revija „Viktorijas sikret“ za 2026. godinu okupila je 18. oktobra u studijima „Soni pikčers“ u Kalver Sitiju neka od najpoznatijih imena svetske mode. Bela Hadid otvorila je program, Adriana Lima zabeležila rekordno 21. učešće, a Alesandra Ambrosio dvadeseti put prošetala pistom ovog brenda. Uz povratak slavnih Viktorijinih anđela, veče je obeležio i debitantski izlazak Kajli Džener, kojoj je poveren draguljima ukrašen grudnjak procenjen na 50 miliona dolara.

Pogledajte u galeriji fotografije sa modne revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ovogodišnje izdanje spojilo je modele koji su izgradili prepoznatljivost revije sa imenima koja danas dominiraju modnim kampanjama. Raskošna krila i scenski kostimi ponovo su pratili kolekciju donjeg veša, dok je program oblikovan kroz smenu godišnjih doba, od cvetnih motiva do zimskog sjaja. Poseban segment dobila je i mladalačka linija „Pink“.

Adriana Lima i Alesandra Ambrosio upisale nove rekorde

Među učesnicama posebno mesto pripalo je Adriani Limi, čija je saradnja sa revijom počela još 1999. godine. Brazilka je ove godine izašla na pistu 21. put, čime je dodatno učvrstila rekord po broju pojavljivanja. Njeno ime već decenijama prati priču o Viktorijinim anđelima, pa je i ovogodišnji nastup povezao sadašnju postavku sa periodom u kojem je revija stekla svetsku popularnost.

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Alesandra Ambrosio stigla je do svog dvadesetog učešća, dok je Kendis Svonpul nastupila četrnaesti put. Njih tri predvode listu modela sa najvećim brojem pojavljivanja na ovoj reviji, a zajednički izlazak u okviru istog programa bio je jedan od glavnih aduta ovogodišnjeg okupljanja.

Povratak poznatih anđela nije se završio na njima. Kolekciju su predstavile i Behati Prinslu, Grejs Elizabet, Elsa Hosk, Rozi Hantington-Vajtli, Daucen Kros i Žasmin Tuks. U postavi su bile i Džoan Smols, Sindi Bruna i Irina Šajk, koje takođe imaju višegodišnju saradnju sa brendom.

Modna revija Victoria's Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bela Hadid otvorila reviju, Điđi u srebrnim krilima

Otvaranje je povereno Beli Hadid, dok je njena sestra Điđi nastupila šesti put, nakon debija 2015. godine. Njihovo prisustvo povezalo je novu reviju sa izdanjima pre višegodišnje pauze, ali i sa povratničkim programom iz 2024. godine, u kojem su obe učestvovale. efe.com

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Điđi je tokom nastupa Tejt Makre nosila kombinaciju svetloplave i ružičaste boje, uz velika krila od srebrnih šljokica. Za drugi izlazak odabrana je bela kombinacija sa kristalnim nakitom za telo i belim krilima ukrašenim kristalima, u prepoznatljivoj estetici Viktorijinih anđela. harpersbazaar.com

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Aleks Konsani predstavila je drugačiju interpretaciju ružičaste: uz donji veš u nežnoj nijansi nosila je voluminozni ogrtač koji je pri dnu prelazio u zelenu. Na pisti su se pojavile i Anok Jaj, Ešli Grejam i Paloma Elseser, pa je izbor učesnica obuhvatio različite građe i modele iz više generacija. harpersbazaar.com

Barbara Palvin prvi put na pisti posle porođaja

Posebnu priču ovogodišnje revije donela je Barbara Palvin, koja se vratila na pistu nakon rođenja prvog deteta. Mađarska manekenka i njen suprug, glumac Dilan Spraus, krajem septembra objavili su da su dobili ćerku, a njen nastup usledio je približno šest nedelja posle porođaja.

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Barbara je za jedan od izlazaka nosila proziran ružičasti negliže sa ispisanim detaljima, dok ju je suprug podržavao iz prvog reda. Bio je to njen prvi izlazak na modnu pistu otkako je postala majka.

Kajli Džener i povratak grudnjaka od dragog kamenja

Za jedno od najvećih iznenađenja večeri bila je zadužena Kajli Džener. Na svom prvom nastupu na reviji nosila je „Fantazi bra“, luksuzni grudnjak koji se u program vratio prvi put od 2018. godine. Kreacija je nastala u saradnji sa juvelirskom kućom „Džejkob end ko“, a vrednost joj je, prema pisanju „Voga“, procenjena na 50 miliona dolara.

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Grudnjak krasi 4.410 prirodnih dijamanata, sa centralnim žutim dijamantom od 75,54 karata. Na izradi je radilo 15 majstora, kojima je bilo potrebno više od hiljadu sati. Kajli ga je predstavila uz belu suknjicu, providne cipele i bela krila, prepuštajući glavnu ulogu nakitu. Vogue

Ženska muzička postava pratila izlazak modela

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Muzički deo programa ove godine u potpunosti je pripao ženama. Nastupile su Tejt Makre, Megan Moroni, Megan Di Stalion i članice grupe „Ketsaj“, čije je učešće brend najavio uoči revije. Njihovi nastupi bili su uklopljeni u modne segmente, nastavljajući tradiciju programa u kojem se koncert i predstavljanje kolekcije odvijaju na istoj sceni.

Revija Victoria’s Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I publika je okupila poznata imena. Među gošćama su bile Nikol Kidman i Vanesa Brajant, dok su Kajli Džener iz gledališta podržavali majka Kris Džener i partner Timoti Šalame.

Video: Ana Ivanović na Victoria secret reviji