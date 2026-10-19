Slušaj vest

Adriana Lima (45) zatvorila je reviju „Viktorijas sikret“ za 2026. godinu i upisala svoje rekordno 21. učešće na čuvenom modnom događaju. Brazilska manekenka, domaćoj publici poznata i kao bivša srpska snajka, predstavila je dve upečatljive kombinacije na reviji održanoj 18. oktobra u studijima „Soni pikčers“ u Kalver Sitiju. Od neon zelene čipke i cvetnih krila do belog izdanja za završnicu, njen nastup objedinio je razigranost i prepoznatljiv glamur Viktorijinih anđela.

Neon zelena čipka i krila od ružičastih cvetova

Pogledajte u galeriji njene bombastična izdanja:

1/9 Vidi galeriju Adriana Lima zatvorila je reviju Victoria’s Secret 2026. svojim rekordnim 21. nastupom Foto: Goldberg/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za prvi izlazak Adriana je nosila bodi od neon zelene čipke, sa dubokim dekolteom i prozirnim delom duž sredine tela. Krojem su posebno istaknuti struk i bokovi: bočne izreze povezivale su tanke ukrštene trake, dok su talasaste ivice čipke ublažavale oštrinu geometrijskih detalja. Visoko sečeni donji deo dodatno je izduživao siluetu, a zelene cipele sa otvorenim prstima nastavile su istu jarku paletu.

Ipak, najraskošniji deo kombinacije nalazio se iza njenih leđa. Na tankim granama širili su se svetloružičasti cvetovi, oblikujući velika cvetna krila koja su uokvirivala ramena i glavu. Spoj intenzivne zelene i nežne ružičaste pretvorio je njen izlazak u jednu od najupečatljivijih prolećnih slika revije.

Adriana Lima u neon zelenom čipkanom bodiju sa krilima od ružičastih cvetova na reviji Viktorijas sikret 2026. Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Duga tamna kosa padala joj je u sjajnim talasima, dok su svetlucave narukvice na oba ručna zgloba dopunjavale kombinaciju. Adriana je pistom prošla široko nasmejana, a u jednom trenutku podigla je ruku iznad glave, unoseći u nastup onu neposrednost zbog koje je publika godinama prepoznaje.

Bela krila za poslednji izlazak večeri

Za zatvaranje revije usledila je promena boja i raspoloženja. Adriana se pojavila u beloj čipki, sa ogromnim krilima ukrašenim nizovima perlica. Posle razigranog cvetnog izdanja, završna kombinacija donela je klasičnu predstavu Viktorijinog anđela, sa belinom i raskošnim ukrasima u prvom planu.

Adriana Lima u beloj čipki sa velikim krilima ukrašenim perlicama zatvara reviju Viktorijas sikret 2026 Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom završnog prolaska spojila je šake ispred sebe i podigla pogled, zadržavajući pozu koja je dodatno naglasila anđeosku simboliku kostima. Njoj je pripala čast da poslednjim pojedinačnim izlaskom zaokruži program, uz glasno odobravanje publike.

Adriana Lima i Alesandra Ambrosio na modnoj reviji Victoria's Secret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rekordno 21. učešće na čuvenoj reviji

Ovogodišnji nastup doneo joj je i novi lični rekord. Adriana je prvi put učestvovala 1999. godine, a sa 21 pojavljivanjem ostala je manekenka sa najviše nastupa u istoriji ove revije. Njena veza sa brendom traje više od četvrt veka, a tokom tog perioda postala je jedno od njegovih najprepoznatljivijih lica.

Pogledajte u galeriji odabrane momente sa revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako se 2018. oprostila od piste „Viktorijas sikreta“, vratila se 2024, kada je obnovljena i klasična revija nakon višegodišnje pauze. Nastavila je da učestvuje i u narednim izdanjima, a ovogodišnje zatvaranje programa potvrdilo je koliko važno mesto i dalje ima u postavi brenda.

Video: Adriana Lima slavi uz hit Lepe Brene