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Porodica čuvene manekenke Sindi Kraford suočava se sa velikim bolom nakon smrti njenog sina Preslija Vokera Gerbera, koji je preminuo 20. septembra 2026. godine, u 27. godini.

Presli Gerber, Sindi Kraford i Rendi Gerber Foto: Phillip Faraone / AFP / Profimedia

Nakon porodične tragedije, Sindi se oglasila na društvenim mrežama i podelila emotivnu poruku posvećenu sinu, uz fotografiju koja čuva uspomenu na njega. Objavu su potpisali i njen suprug, kao i ćerka Kaja, a iz njihovih reči jasno se oseća koliko ih je gubitak voljenog člana porodice pogodio.

Slavna manekenka u poruci je istakla koliko su srećni što je Presli bio deo njihovih života. Opisala ga je kao nežnu i prelepu dušu, koja je umela da voli i bude voljena, a njegove uspomene zauvek će ostati deo njihove porodice.

"Neizmerno smo slomljeni zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Osećamo se blagosloveno što smo imali Preslija u svojim životima 27 godina. koja je volela i koja je voljena, sada i zauvek. Veoma smo ponosni na način na koji je koračao kroz ovaj svet, sa dobrotom i ranjivošću. Zahvalni smo na ogromnoj količini ljubavi i podrške koju nam pružaju mnogi koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i nepoznati ljudi koji osećaju naš bol. Do ponovnog susreta, naš dečače. Volimo te zauvek, mama, tata i Kaja."

Sindi je zahvalila i fotografu Sebastijanu Faeni, koji je zabeležio fotografiju koju je podelila uz ovu emotivnu poruku.

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia, Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Presli Voker Gerber rođen je 2. jula 1999. godine, a njegov prerani odlazak ostavio je dubok trag u životima porodice i najbližih. Sindi Kraford je emotivnom objavom pokazala koliko joj znači podrška koju dobija u trenucima tuge, dok je poruka posvećena sinu još jednom otkrila koliko je njihova povezanost snažna i koliko uspomene na voljene ostaju važne i nakon gubitka.

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