Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026

Slušaj vest

Kajli Džener (29) debitovala je na reviji „Viktorijas sikret“ u grudnjaku procenjenom na 50 miliona dolara, najskupljem modelu iz čuvene kolekcije „Fantazi bra“ u istoriji brenda. Kreacija sa hiljadama prirodnih dijamanata predstavljena je 18. oktobra na reviji u Kalver Sitiju, čime je ovaj luksuzni simbol modne kuće vraćen na pistu prvi put od 2018. godine.

Rijaliti zvezda ipreduzetnica poznata po kozmetičkom poslovanju pojavila se u laganoj, prozirnoj mini-suknji, cipelama sa providnim detaljima i velikim belim pernatim krilima. Ostatak kombinacije bio je sveden na nežne boje i prozračne materijale, pa je u prvom planu ostao grudnjak koji po izradi i vrednosti pripada svetu visokog nakita.

Pogledajte u galeriji neverovatno izdanje:

1/9 Vidi galeriju Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Žuti dijamant od 75,54 karata u središtu kreacije

Grudnjak je ukrašen sa 4.410 prirodnih dijamanata raspoređenih oko centralnog žutog dijamanta od 75,54 karata. Taj kamen, pravougaonog oblika sa zasečenim uglovima, pripada kategoriji „fensi vivid“, koja označava naročito intenzivnu boju.

Na izradi je radilo 15 majstora, koji su zajedno utrošili više od hiljadu radnih sati. Gotov komad težak je nešto manje od 1,8 kilograma, a nastao je u saradnji sa juvelirskom kućom „Džejkob end ko“. Prema pisanju „Voga“, njegova procenjena vrednost od 50 miliona dolara premašuje dosadašnji rekord ove kolekcije za čak 35 miliona.

Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Zašto je vraćen čuveni „Fantazi bra“

Adam Selman, kreativni direktor brenda „Viktorijas sikret“, objasnio je za „Vog“ da je povratak grudnjaka sa dragim kamenjem bio među najčešćim željama publike posle prošlogodišnje revije. Ideja je bila da se očekivanja obožavalaca pretoče u posebno raskošnu kreaciju.

- Jedna od glavnih ideja revije bila je prava navijačka euforija. A „Fantazi bra“ bio je među stvarima koje je publika najviše tražila posle prošlogodišnje revije. Zato smo pomislili: u redu, kako da to izvedemo na zaista zabavan, preterano raskošan način? Jer to upravo i jeste: izuzetno raskošan spoj nakita i umetničkog umeća. Gotovo je na nivou muzejskog eksponata - rekao je Selman.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao šou:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tradicija je počela sa Klaudijom Šifer pre 30 godina

Istorija ove kolekcije počela je 1996. godine, kada je Klaudija Šifer predstavila prvi grudnjak vredan milion dolara. Za razliku od kasnijih izdanja, taj model prikazan je u reklamnoj kampanji i katalogu, pa je publika prvo upoznala luksuzni komad kroz fotografije.

Vrednost narednih kreacija ubrzo je rasla. Hajdi Klum predstavila je 1999. godine model „Milenijum bra“, procenjen na deset miliona dolara. Već sledeće godine Žizel Bindšen nosila je čuveni crveni komplet „Red hot fantazi“, vredan 15 miliona dolara. Upravo taj komplet grudnjaka i donjeg veša decenijama je držao rekord koji je sada nadmašen.

Poslednja manekenka koja je pre ovogodišnjeg povratka predstavila „Fantazi bra“ na reviji bila je Elsa Hosk. Ona je 2018. nosila model kuće „Svarovski“, procenjen na milion dolara. Osam godina kasnije, tradicija je nastavljena znatno skupljom kreacijom, a Kajlin debi dobio je mesto u istoriji jednog od najpoznatijih simbola brenda.

Video: Kajli Džener se uplašila same sebe