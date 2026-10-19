Crna Omoda 5 u Maleziji sa odvojenom zadnjom osovinom i oba zadnja točka na kolovozu iza vozila

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Odvajanje kompletnog sklopa zadnje osovine na automobilu Omoda 5 u Maleziji pokrenulo je tehničku istragu, privremenu obustavu novih registracija pogođenih verzija i opoziv 8.878 vozila. Incident se dogodio 6. oktobra u gradu Džohor Baru, a fotografije i snimci prikazuju crni SUV sa zadnjim delom spuštenim na kolovoz, dok iza njega leže odvojeni sklop osovine i oba zadnja točka. FMT

Slučaj je privukao dodatnu pažnju jer je isti model kineskog proizvođača „Čeri“ već bio predmet servisne akcije zbog problema sa zadnjom osovinom 2024. godine. Ipak, sličnost prizora sama po sebi ne dokazuje da je uzrok oba incidenta isti.

Šta se zna o odvajanju osovine

Kako prenosi nemački „Auto bild“, na objavljenim snimcima vide se i oštećenja na desnoj zadnjoj strani automobila. Nije razjašnjeno da li su nastala prilikom odvajanja osovine, u prethodnom sudaru ili u nekim drugim okolnostima, pa se samo na osnovu fotografija ne može rekonstruisati tok događaja.

Proizvođač je naknadno saopštio da je tehničkom proverom utvrđena mogućnost nedovoljne čvrstoće pojedinih zavarenih spojeva na uzdužnim ramenima zadnje osovine u obuhvaćenim proizvodnim serijama. Prema tom objašnjenju, pod velikim opterećenjem postoji rizik od pucanja spoja. U incidentu nije bilo povređenih, naveo je „Čeri“.

Privremeno zaustavljene nove registracije

Malezijski Odsek za drumski saobraćaj, poznat pod skraćenicom JPJ, objavio je 11. oktobra privremenu suspenziju odobrenja tipa vozila za potencijalno pogođene modele i verzije Omode 5. Time je zaustavljena registracija novih primeraka obuhvaćenih merom dok se ne završe potrebne provere.

Od proizvođača je zatraženo da identifikuje vozila prema oznakama delova, proizvodnim serijama, brojevima šasije i drugim relevantnim tehničkim podacima. Najavljena je i kontrola proizvodnje i montaže, dobavljača delova osovine, sistema kontrole kvaliteta i postupaka ispitivanja zavarenih spojeva.

Crna Omoda 5 u Maleziji sa odvojenom zadnjom osovinom i oba zadnja točka na kolovozu iza vozila Foto: facebook/The Smart Local Malaysia

Prema saopštenju nadležnih, suspenzija može biti ukinuta tek kada budu sprovedene korektivne i preventivne mere, a tehničkom proverom potvrđeno da su utvrđeni bezbednosni rizici otklonjeni.

Opoziv obuhvata 8.878 automobila

„Čeri“ je 14. oktobra objavio da servisna akcija u Maleziji obuhvata ukupno 8.878 primeraka Omode 5, u verzijama C i H. Za vozila uključena u opoziv predviđeni su besplatan pregled i zamena delova u okviru akcije, a kompanija je najavila da će kontaktirati vlasnike.

Vlasnicima je omogućeno i da preko malezijskog sajta proizvođača provere da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom, unošenjem identifikacionog broja vozila, odnosno VIN oznake. Kompanija je saopštila da je prva pošiljka zamenskih delova već poslata servisima.

Sličan problem zabeležen je 2024. godine

Prethodni slučaj odvajanja zadnje osovine pokrenuo je preventivnu proveru 600 vozila u Maleziji. U okviru te akcije identifikovano je 60 automobila sa potencijalno problematičnim komponentama iz proizvodnje od 15. avgusta 2023. godine.

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