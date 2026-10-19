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Ako ste čistili sveže orahe, verovatno znate koliko njihova ljuska može da ostavi uporne tamne fleke na koži. Ruke mogu da poprime žućkastu, braon, pa čak i gotovo crnu boju, a obično pranje sapunom često nije dovoljno. Ipak, uz nekoliko sastojaka koje većina ljudi ima kod kuće, fleke mogu postepeno da izblede.

Jedan od jednostavnijih načina da pokušate da ih uklonite jeste soda bikarbona. Pomešajte malo sode bikarbone sa vodom dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na tamne delove kože, a zatim ih nežno istrljajte kružnim pokretima.

Čišćenje zelenih oraha Foto: Profimedia

Za to možete koristiti staru, mekanu četkicu za zube. Nemojte jako trljati kožu, cilj je da fleke postepeno blede, a ne da iritirate ruke.

Zatim dobro operite ruke sapunom i mlakom vodom. Ako je potrebno, postupak možete ponoviti kasnije.

Još jedan kućni sastojak koji se često koristi za uklanjanje tamnih mrlja jeste limunov sok. Malu količinu soka nanesite na zaprljane delove kože i nežno utrljajte. Nakon toga obavezno dobro operite ruke i isperite ih vodom.

Bez obzira na to da li ste koristili sodu bikarbonu ili limun, ruke namažite hidratantnom kremom.

(Kurir.rs/Najžena)

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