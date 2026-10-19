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Barbara Palvin vratila se na modnu pistu približno šest nedelja nakon rođenja prvog deteta, a među onima koji su najglasnije pozdravili njen nastup bio je suprug, glumac Dilan Sprus. Mađarska manekenka pojavila se 18. oktobra na reviji „Viktorijas sikret“ u Kalver Sitiju, dok je on iz prvog reda ustajao da joj aplaudira i bodrio je tokom izlaska.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/8 Vidi galeriju Barbara Palvin na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Ovogodišnja revija za Barbaru je imala poseban značaj. Nakon što su ona i Dilan u septembru dobili ćerku Silvi, usledio je njen prvi povratak na pistu. Pred publikom je predstavila dve kombinacije, a Dilan je telefon podigao kako bi zabeležio trenutak u kojem njegova supruga ponovo nosi prepoznatljiva anđeoska krila.

Za jedan izlazak Barbara je nosila romantičnu ružičastu kombinaciju donjeg veša, preko koje je padao lagani, prozirni negliže. Raspuštena kosa oblikovana u krupne talase i šminka u ružičastim tonovima zaokružile su izgled, sa naglaskom na nežnijoj strani estetike ovog brenda.

Barbara Palvin na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Druga kombinacija bila je raskošnija: korset ukrašen kristalima, odgovarajući donji veš i velika bela krila. Svetlucavi detalji i upečatljiva silueta pratili su njen siguran hod, dok su se kamere povremeno okretale ka suprugu, čija je reakcija privlačila pažnju gotovo koliko i sam nastup.

Dilanova podrška iz prvog reda

Barbara Palvin na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Spraus je ustajao sa mesta, aplaudirao i navijao dok je Barbara prolazila pistom. Uoči revije govorio je i o njenim pripremama, ističući koliko je truda uložila u nastup nakon rođenja njihove ćerke. Pohvalio je njenu sposobnost da se sabere pred izlazak i priznao da mu supruga unapred ne otkriva redosled programa, pa i sam reviju prati uz iznenađenja.

Njegova podrška bila je vidljiva i pre dolaska na događaj. Na društvenim mrežama već je izrazio ponos zbog Barbarinog povratka poslu, uz fotografiju na kojoj je sa njihovom bebom. Ovog puta ohrabrenje je nastavljeno iz publike, gde je svaki njen prolazak dočekivao aplauzom.

Prva revija nakon rođenja ćerke

Barbara i Dilan dobili su ćerku Silvi 7. septembra, a vest o prinovi podelili su sa javnošću krajem tog meseca. Nastup na reviji usledio je dan pre nego što je proteklo punih šest nedelja od porođaja. Manekenka je pred događaj govorila o tome da se oseća snažno i da joj znači podrška koju dobija u novoj životnoj ulozi.

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