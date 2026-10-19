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Glumica Iskra Brajović, ćerka Voje Brajovića, opisala je kako je kao devojčica doživela razvod roditelja, ali i kako su joj majka i otac pomogli da razume da njihov rastanak ne menja odnos prema deci. U njenim zapisima na Instagramu smenjuju se uspomene na zajedničke praznike, selidbe i očev odlazak iz porodičnog stana, dok je u „Potkastu u pidžamama“ govorila o njegovom prisustvu tokom odrastanja i upoznavanju njegove supruge Milice.

Glumica Iskra Brajović Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

Iako pojedina sećanja i danas bude tugu, Iskra je istakla da između nje i oca nikada nije bilo lošeg odnosa. Posebno mesto u toj priči imaju majčine reči da Voja nije ostavio decu, već da se završio njihov brak.

Pogledajte u galeriji porodične fotoografije Iskre Brajović sa roditeljima:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana i Voja Brajović su u braku dobili ćerku Iskru, koja je glumica i sina Vukotu Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

Porodična fotografija koju i danas pamti

Pišući o novogodišnjim praznicima, Iskra se vratila uspomeni iz starog stana, na trenutak u kojem su je roditelji držali za ruke i plesali sa njom. Uz tu fotografiju opisala je i sve ono što je usledilo tokom narednih godina, objašnjavajući zašto joj doček odavno nema nekadašnji značaj.

Pogledajte u galeriji kako izgleda kuća dede Iskre Brajović:

1/4 Vidi galeriju Iskra Brajović sređuje porodičnu kuću i imanje koje je nasledila od dede Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

- Ima jedna slika, Nova godina u starom stanu, mama i tata me drže za ruke i plešemo iako mama ne voli da pleše i ne voli da se slika. Mene je sramota što imam suknju i što me tako drže za ruke. Od tolikih dočeka to je jedina fotografija koju imam. Kasnije će doći seljenje i seljenje i tako dvanaest puta. Doći će slavlja bez tate. Doći će dosadne uzaludne žurke. Doći će dani kad je svejedno je li doček ili nije. Pratiće se stare godine kao male sahrane, radovaćemo se novome ni ne znajući šta će nam sve oduzeti. Hrlićemo u godinu rata u godinu raka godinu malih i većih nesreća jednako kao što hrlimo u godinu rađanja cvetanja, godinu ljubavnu godinu blagu. Ja Nove godine odavno ne slavim. Datum kao datum. Osim mahnite nabavke zbog neradnih dana ne menja mi se ništa i odavno nemam više želja. Jedno da što duže mogu kao ova devojčica u suknji mamu i tatu da držim za ruku. Ako može i bez slike. Srećni praznici svima – napisala je Iskra na Instagramu.

Odlazak iz stana viđen očima devojčice

Ljiljana Brajović sa ćerkom Iskrom Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

U drugoj objavi opisala je početak školske godine, jutarnji odlazak u školu i očeve reči da odlazi da renovira dedin stan. Sećanje na taj period povezala je sa bakom, koja ju je čuvala i teško prihvatala rastanak njenih roditelja.

- Od septembra pamtim braon lift čija limena vrata zvekeću i mene koja ulazim u njega dok tata prosipa vodu za mnom. Imam karirani ranac i jutarnje sunce mi utire put do škole. Mama će posle reći ne možeš svaki dan u toj haljini, presvuci se. Tata će reći idem da renoviram dedin stan, tu sam za mesec dana. I neće se vratiti nikad. Baba će me čuvati i ispravljati moj rukopis, moje uši na sveskama. U bradu proklinjati mog oca i to što je otišao. Ja ću se praviti da ne znam ništa, a sve sam prebrzo shvatila. Ona će da kune tako dok sve ne pozaboravlja i ne legne pod zemlju da konačno odmori umesto da brine – napisala je ona.

U nastavku istog zapisa vratila se slikama koje pamti iz detinjstva i načinu na koji je naučila da prolazi kroz teške trenutke:

- Ja septembar i dalje volim. To što miriše na leto, kao kad si se tek rastao od onog ko je tvoj, pa ga njuškaš na stvarima dok čekaš sledeći susret. I nisam mnogo drugačija nego tad. Samo bez kariranog ranca. I dalje imam loš rukopis. Noću ponekad sanjam taj limeni lift, tatu na vratima, vodu koja se prospe za mnom. I dalje umem da se ubedim da je sve dobro i kad nije. Od septembra pamtim stazu od sunca i idem kuda mi ono raskrči put...

„Nikada između mene i tate nije bilo zle krvi“

O odnosu sa ocem Iskra je govorila i u „Potkastu u pidžamama“, gde se osvrnula na porodične promene, ali i na predrasude koje su je pratile kada je odlučila da se bavi glumom. Naglasila je da je sa Vojom i njegovom suprugom imala dobar odnos, a način na koji su roditelji uredili život posle razvoda ocenila je kao primer odgovornog postupanja.

Foto: Dado Đilas

- Teret prezimena je to postao onog trenutka kada sam počela da se bavim glumom jer su postojale brojne predrasude. Nikada između mene i tate nije bilo zle krvi niti lošeg odnosa. Niti sa njim niti sa njegovom suprugom. Ako već mora da dođe do razvoda i cepanja porodice mislim da su moji roditelji školski primer kako to treba uraditi. Kako da uvođenje novog partnera u život ne bude loše. Nakon svega toga došlo je do mog ulaska u porodicu. Neminovno je zbog prezimena da mnogi misle da sam u glumi zbog njega. On nikada nije zvao nekoga da mu kaže da me angažuje jer sam njegova ćerka - rekla je Iskra.

Majka je želela da upozna očevu suprugu

Pogledajte u galeriji fotografije Voje Brajovića i Milice Mihailović:

1/5 Vidi galeriju Voja Brajović i Milica Mihajlović Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Važnu ulogu u uspostavljanju porodičnih odnosa posle razvoda imala je njena majka. Iskra je ispričala da je upravo ona pokrenula upoznavanje sa Milicom, smatrajući da porodica treba da nastavi da funkcioniše. Prisustvo oca na rođendanima, zajednički odlasci u pozorište i vreme koje je provodio sa decom tokom bombardovanja ostali su deo njenog iskustva odrastanja.

- Mama mi je rekla: On nije ostavio vas nego mene, to je i tata govorio. Rekao je da su se on i mama razveli, ali da to nema veze sa mnom i mojim bratom. Tata je i nakon toga uvek bio tu u svim bitnim trenucima od rođendana, do predstava na koje smo išli zajedno, pa i period bombardovanja 1999. je bio uz nas. Mama je bila inicijator da ja upoznam Milicu jer je smatrala da porodica mora da funkcioniše. Tada je sve došlo još više na svoje mesto.

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