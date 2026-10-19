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Pred ova tri znaka horoskopa je period preispitivanja, ali i prilika da naprave korake koje su dugo odlagali. Promene bi mogle da se osete na ljubavnom i poslovnom planu, a nekima će upravo poslednji dani oktobra da donesu jasniju sliku o tome šta zaista žele.

1. ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Škorpije ulaze u period u kojem bi mnoge stvari mogle da izađu na videlo. Ono što je do sada bilo neizgovoreno, nejasno ili gurnuto u stranu moglo bi da postane glavna tema, posebno kada je reč o emotivnim odnosima. Jedan razgovor mogao bi da promeni način na koji posmatrate osobu do koje vam je stalo, dok bi slobodne Škorpije mogle da se iznenade interesovanjem nekoga od koga to nisu očekivale.

Promene su moguće i na poslovnom planu. Ako već neko vreme razmišljate o novom poslu, drugačijem načinu rada ili odluci koju stalno odlažete, kraj meseca mogao bi da vam donese dodatni podsticaj. Najvažnije je da ne donosite odluke isključivo iz inata ili trenutnog nezadovoljstva. Ponekad je najveća promena upravo spremnost da sebi priznate šta više ne želite.

2. BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Blizanci bi do kraja oktobra mogli da dobiju vest, poziv ili ponudu koja će da ih navede da drugačije razmišljaju o narednom periodu. Posebno su naglašene teme posla, komunikacije i novih poznanstava. Nešto što u početku deluje kao usputan razgovor moglo bi da preraste u priliku o kojoj ćete ozbiljno da razmišljate.

Na ljubavnom planu, pojedini Blizanci mogli bi da shvate da se odnos koji su smatrali prijateljskim razvija u drugačijem smeru. Oni koji su već u vezi imaće priliku da razjasne nesporazume i razgovaraju o planovima koje su do sada odlagali.

Ipak, najveća promena neće nužno doći spolja. Mogli biste da shvatite da više ne želite da rasipate energiju na ljude i obaveze koje vas iscrpljuju. Kraj oktobra zato može da bude dobar trenutak da napravite jasniju razliku između onoga što vas pokreće i onoga što vas samo zadržava u mestu.

3. JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Jarčevi bi do kraja meseca mogli da se suoče sa važnim pitanjem: da li su zaista zadovoljni putem kojim idu ili samo nastavljaju po navici? Odgovor bi mogao da pokrene promene koje se tiču posla, finansija i dugoročnih planova. Moguće je da ćete početi ozbiljnije da razmišljate o novoj poslovnoj prilici ili da ćete konačno prepoznati koliko vredite u situaciji u kojoj ste se do sada previše prilagođavali drugima.

Na emotivnom planu, Jarčevi bi mogli da postanu svesniji sopstvenih potreba. Ako ste dugo pokušavali da održite odnos u kojem samo vi ulažete trud, kraj oktobra mogao bi da vas podstakne da postavite jasnije granice. S druge strane, stabilne veze mogle bi da dobiju priliku za razgovore o zajedničkoj budućnosti.

Pred vama je period u kojem ne morate sve da rešite odjednom. Dovoljno je da napravite prvi konkretan korak i prestanete da odlažete odluke za koje već znate da su važne.

Šta donose poslednji dani oktobra ostalim znakovima?

Poslednji dani oktobra donose period preispitivanja, vraćanja na stare odluke i razmišljanja o odnosima koji su ostali nedorečeni. Retrogradni Merkur, koji se tokom oktobra nalazi u retrogradnom hodu, astrološki se povezuje sa zastojima u komunikaciji, neočekivanim susretima i situacijama iz prošlosti koje ponovo dolaze u prvi plan.

Zbog toga bi svi znakovi Zodijaka mogli da osete potrebu da uspore, razjasne nesporazume i preispitaju planove za naredni period. Za neke će ovo da bude prilika da obnove kontakt sa osobom koju dugo nisu videli, dok će drugi konačno da shvate šta žele da promene u ljubavi, poslu ili svakodnevnom životu. Kraj meseca zato može da bude dobar trenutak za zatvaranje starih poglavlja i pripremu za nove početke.

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