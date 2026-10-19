Srbi ceo život drže jaja u vratima frižidera, a postoji posebno mesto gde treba da stoje: Obratite pažnju
- Jaja je najbolje držati u originalnoj kutiji, na unutrašnjoj polici frižidera, jer su tamo uslovi stabilniji nego na vratima.
- Pregrade na vratima izložene su toplijem vazduhu pri svakom otvaranju, pa temperatura više oscilira.
- USDA preporučuje da frižider bude na 4,4 stepena Celzijusa ili niže, a temperaturu je najbolje proveriti termometrom.
Jaja je najbolje čuvati u originalnoj kutiji, na unutrašnjoj polici frižidera. Iako na vratima mnogih uređaja postoje posebni držači za njih, taj prostor je pri svakom otvaranju direktno izložen toplijem vazduhu, zbog čega temperatura više oscilira nego u unutrašnjosti.
Za pravilno čuvanje zato su važni i mesto na koje odlažete namirnice i temperatura koju frižider održava. Prebacivanje jaja iz kutije u pregradu na vratima jeste uobičajena navika, ali unutrašnja polica pruža stabilnije uslove.
Zašto vrata nisu najbolji izbor
Dok vadite namirnice, raspoređujete kupovinu ili razmišljate šta da pripremite za ručak, vrata frižidera često ostaju otvorena. Pregrade na njima prve dolaze u dodir sa vazduhom iz prostorije, pa je hrana smeštena na tom mestu izloženija promenama temperature.
USDA upravo zbog tih oscilacija savetuje da se jaja drže na polici, u kutiji, a da se vrata otvaraju samo kada je potrebno i zatvaraju što pre. To ne znači da su jaja automatski nebezbedna ako su stajala u vratima, već da je unutrašnjost uređaja bolji izbor za njihovo redovno čuvanje. ask.fsis.usda.gov
Ostavite jaja u originalnoj kutiji
Umesto da ih pojedinačno raspoređujete u plastični držač, originalno pakovanje stavite na unutrašnju policu, prema zadnjem delu frižidera. Kutija dodatno ublažava nagle promene temperature prilikom otvaranja vrata, navodi američka Služba za poljoprivredna istraživanja.
Odgovarajuće mesto zavisi i od konstrukcije samog uređaja, pa ne treba pretpostavljati da je ista polica najhladnija u svakom frižideru. Temperaturu možete proveriti termometrom namenjenim za frižidere, po potrebi na više mesta. ask.fsis.usda.gov
Proverite temperaturu frižidera
Prema preporuci USDA, frižider treba da održava temperaturu od 4,4 stepena Celzijusa ili nižu. Podešavanje regulatora samo po sebi ne pokazuje koliko je zaista hladno među namirnicama, naročito ako uređaj nema ugrađeni prikaz temperature.
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