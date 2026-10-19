Jaja koja se čuvaju u vratima frižidera

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Jaja je najbolje čuvati u originalnoj kutiji, na unutrašnjoj polici frižidera. Iako na vratima mnogih uređaja postoje posebni držači za njih, taj prostor je pri svakom otvaranju direktno izložen toplijem vazduhu, zbog čega temperatura više oscilira nego u unutrašnjosti.

Za pravilno čuvanje zato su važni i mesto na koje odlažete namirnice i temperatura koju frižider održava. Prebacivanje jaja iz kutije u pregradu na vratima jeste uobičajena navika, ali unutrašnja polica pruža stabilnije uslove.

Zašto vrata nisu najbolji izbor

Jaja koja se čuvaju u vratima frižidera Foto: wsf pan / Panthermedia / Profimedia

Dok vadite namirnice, raspoređujete kupovinu ili razmišljate šta da pripremite za ručak, vrata frižidera često ostaju otvorena. Pregrade na njima prve dolaze u dodir sa vazduhom iz prostorije, pa je hrana smeštena na tom mestu izloženija promenama temperature.

USDA upravo zbog tih oscilacija savetuje da se jaja drže na polici, u kutiji, a da se vrata otvaraju samo kada je potrebno i zatvaraju što pre. To ne znači da su jaja automatski nebezbedna ako su stajala u vratima, već da je unutrašnjost uređaja bolji izbor za njihovo redovno čuvanje. ask.fsis.usda.gov

Ostavite jaja u originalnoj kutiji

Umesto da ih pojedinačno raspoređujete u plastični držač, originalno pakovanje stavite na unutrašnju policu, prema zadnjem delu frižidera. Kutija dodatno ublažava nagle promene temperature prilikom otvaranja vrata, navodi američka Služba za poljoprivredna istraživanja.

Jaja na unutrašnjoj polici frižidera Foto: Zoonar/Andrey Armyagov, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Odgovarajuće mesto zavisi i od konstrukcije samog uređaja, pa ne treba pretpostavljati da je ista polica najhladnija u svakom frižideru. Temperaturu možete proveriti termometrom namenjenim za frižidere, po potrebi na više mesta. ask.fsis.usda.gov

Proverite temperaturu frižidera

Prema preporuci USDA, frižider treba da održava temperaturu od 4,4 stepena Celzijusa ili nižu. Podešavanje regulatora samo po sebi ne pokazuje koliko je zaista hladno među namirnicama, naročito ako uređaj nema ugrađeni prikaz temperature.

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