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Legendarni Sting nastupiće 2. juna 2027. godine na šestom izdanju Belgrade River Festa, u okviru svoje svetske turneje „STING 3.0“!

Svetska muzička zvezda prirediće veče prepuno vrhunske muzike i neverovatne energije uz jednu od najvećih rok legendi svih vremena i bezvremenske hitove koji su obeležili generacije: „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“, „Desert Rose“ i mnoge druge.

Koncert se održava pod otvorenim nebom, uz muziku koja traje generacijama - Kula Plaza, Beograd, 2. jun 2027.

Kurir.rs

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