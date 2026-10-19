belgrade river fest
LEGENDARNI STING U BEOGRADU NA VODI! Nastupa 2. juna 2027. na šestom izdanju Belgrade River Festa!
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Legendarni Sting nastupiće 2. juna 2027. godine na šestom izdanju Belgrade River Festa, u okviru svoje svetske turneje „STING 3.0“!
Svetska muzička zvezda prirediće veče prepuno vrhunske muzike i neverovatne energije uz jednu od najvećih rok legendi svih vremena i bezvremenske hitove koji su obeležili generacije: „Every Breath You Take“, „Roxanne“, „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“, „Desert Rose“ i mnoge druge.
Koncert se održava pod otvorenim nebom, uz muziku koja traje generacijama - Kula Plaza, Beograd, 2. jun 2027.
Kurir.rs
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