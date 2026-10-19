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Pretprodaja ulaznica za članove Stingovog fan kluba počinje u utorak, 20. oktobra, dok redovna prodaja počinje u petak, 23. oktobra, u 10 časova, putem sajtova STING.COM i tickets.rs.

(Beograd, 19. oktobar 2026.) – Sting, jedan od najcenjenijih muzičara na svetu, nastupiće u Beogradu 2. juna 2027. godine, u okviru šestog izdanja Belgrade River Festa, dovodeći svoju aktuelnu svetsku turneju „STING 3.0“ u srpsku prestonicu. Publiku očekuje nezaboravno veče uz bezvremenske hitove koji su obeležili generacije, u jedinstvenom ambijentu Kula Plaze, na obali Save i pod otvorenim nebom. Ulaznice za koncert biće u prodaji od petka, 23. oktobra 2026. godine, putem sajta www.tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a.

Od pesama „Every Breath You Take“ i „Roxanne“ do solo klasika kao što su „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“ i „Desert Rose“, uz mnoge druge hitove, Stingov koncert pružiće publici u Beogradu priliku da uživo doživi bogat muzički opus jednog od najuticajnijih tekstopisaca, kompozitora i izvođača našeg vremena. „STING 3.0“ – NOVO POGLAVLJE U ZVUČNOM SVETU BEZVREMENSKIH HITOVA

Nakon niza rasprodatih koncerata i izuzetnih reakcija publike i kritike širom sveta, turneja „STING 3.0“ donosi svežu i energičnu interpretaciju Stingovog muzičkog opusa. U pratnji svog dugogodišnjeg saradnika, gitariste Dominica Millera, i bubnjara Chrisa Maasa, poznatog po saradnji sa izvođačima kao što su Mumford & Sons i Maggie Rogers, Sting izvodi svoje najveće hitove u dinamičnom formatu tročlanog benda.

Ovaj koncertni koncept stavlja u prvi plan Stingov prepoznatljiv glas, izuzetnu autorsku snagu njegovih pesama i sirovu energiju nastupa uživo, pružajući publici novo iskustvo njegovih omiljenih klasika.

Foto: Promo

BELGRADE RIVER FEST – POZICIONIRANJE BEOGRADA NA MAPI VELIKIH SVETSKIH KONCERATA Od Andrea Bocellija i Nicka Cavea do Johna Legenda i Rickyja Martina, Belgrade River Fest je tokom prethodnih izdanja ugostio neka od najvećih imena svetske muzičke scene. Dolaskom Stinga, festival nastavlja da učvršćuje svoju poziciju među vodećim muzičkim događajima u regionu, dovodeći publici u Srbiji svetski poznate izvođače i vrhunsku međunarodnu produkciju.

Zahvaljujući jedinstvenoj lokaciji na Kula Plazi, na obali Save i pod otvorenim nebom, Belgrade River Fest će 2. juna 2027. godine biti pozornica večeri posvećene muzici koja je obeležila generacije. ULAZNICE U PRODAJI Članovi Stingovog fan kluba imaće prvi pristup ulaznicama od utorka, 20. oktobra, u 10 časova, putem sajta sting.com. Redovna prodaja ulaznica za Stingov koncert na Belgrade River Festu, koji će biti održan 2. juna 2027. godine u Beogradu, počinje u petak, 23. oktobra, u 10 časova, putem sajta www.tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a.

STING 3.0 | BELGRADE RIVER FEST Datum: 2. jun 2027. godine Lokacija: Kula Plaza, Beograd, Srbija O STINGU

Tokom svoje izuzetne karijere, Sting, član Kuće slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame), osvojio je 17 nagrada GRAMMY® i prodao 100 miliona albuma širom sveta, zahvaljujući svom radu kao jedan od najprepoznatljivijih solo izvođača na svetu i nekadašnji frontmen i basista grupe The Police. Kompozitor, pevač, kantautor, glumac, pisac i aktivista, Sting je dobitnik i Zlatnog globusa, bio je četiri puta nominovan za Oskara, nominovan je za nagradu Toni, a među brojnim priznanjima izdvajaju se i nagrada Century Award magazina Billboard i priznanje Kennedy Center Honors. Ove godine nastupa i u svom mjuziklu The Last Ship, nominovanom za nagradu Toni, u okviru ograničene međunarodne turneje. Nedavno je objavio i novi album The Night Watch: Live at the Rijksmuseum – posebno, intimno koncertno izdanje koje donosi njegove najpoznatije hitove, kao i pesme iz mjuzikla, zabeležene u jednom od najpoznatijih evropskih muzeja. Stingova podrška organizacijama za zaštitu ljudskih prava, među kojima su Rainforest Fund, Amnesty International i Live Aid, odražava univerzalnu poruku njegove umetnosti. Zajedno sa suprugom Trudie Styler, Sting je 1989. godine osnovao organizaciju Rainforest Fund, sa ciljem zaštite svetskih prašuma i starosedelačkih naroda koji u njima žive.