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Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul ponovo su pokazale zašto pripadaju najpoznatijim Viktorijinim anđelima.Na reviji „Viktorijas sikret“, održanoj 18. oktobra u Kalver Sitiju, izgledale su zanosno, vladale pistom i svojim nastupima podsetile na godine tokom kojih su postale zaštitna lica brenda. Zajedno imaju čak 55 učešća na čuvenoj reviji, a ove godine svaka je svom impresivnom nizu dodala još jedno.

Pogledajte u galeriji fotografije sa revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Adriana je prošetala rekordni 21. put, Alesandra je proslavila dvadeseti nastup, dok je Kendis izašla četrnaesti put. Raskošne kombinacije privlačile su poglede, ali njihova sigurnost pred publikom bila je podjednako upečatljiva: široki osmesi, odmeren korak i poziranje koje su tokom godina dovele do savršenstva.

Rekorderka kojoj je pripala završnica

Adriana Lima (45) na ovu pistu prvi put je izašla 1999. godine. Čak 27 godina kasnije, Brazilka i bivša srpska snajka ponovo je bila među glavnim zvezdama, produžila rekord po broju učešća i dobila čast da zatvori reviju.

Pogledajte u galeriji njeno vatreno izdanje:

1/9 Vidi galeriju Adriana Lima zatvorila je reviju Victoria’s Secret 2026. svojim rekordnim 21. nastupom Foto: Goldberg/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za prvi izlazak nosila je neon zeleni čipkani bodi sa dubokim dekolteom i izrezima povezanim tankim trakama. Zelene cipele sa otvorenim prstima pratile su boju donjeg veša, dok su se iza njenih leđa širila velika krila od nežnoružičastih cvetova. Sa dugom kosom u talasima i podignutom rukom, nasmejana Adriana unela je dodatnu energiju u nastup.

Za završnicu je usledilo belo čipkano izdanje sa ogromnim krilima ukrašenim perlicama. Spojenih šaka i pogleda podignutog nagore, zaokružila je veče u kombinaciji koja je podsetila na klasičan izgled Viktorijinih anđela.

Dvadeseti nastup i ista sigurnost na pisti

Alesandra Ambrosioove godine imala je poseban razlog za slavlje: dvadeseti put učestvovala je na reviji na kojoj je debitovala 2000. godine. Od prvog izlaska prošlo je 26 godina, a njeno pojavljivanje i dalje spaja prepoznatljiv osmeh, samouvereno poziranje i lakoću pokreta.

Pogledajte u galeriji njeno glamurozno izdanje:

1/4 Vidi galeriju Alesandra Ambrosio u raskošnim kombinacijama na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilka je još jednom pokazala koliko joj odgovara raskošna estetika brenda. Njena duga saradnja obeležena je brojnim upečatljivim kostimima, a dvaput joj je poveren i čuveni grudnjak „Fantazi bra“, ukrašen dragim kamenjem - 2012. i 2014. godine.

Ovogodišnji jubilej obeležen je i iza scene, gde su je dočekali baloni u obliku broja 20. Na pisti je, međutim, slavlje prepustila svom nastupu, dodajući još jedno pojavljivanje karijeri zbog koje je postala sinonim za Viktorijinog anđela.

Kendis Svonpul u raskošnim kombinacijama na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: Anna Webber / Getty images / Profimedia

Zanosna i gotovo dve decenije posle debija

Kendis Svonpulsvoj niz započela je 2007. godine, a ovogodišnja revija bila joj je četrnaesta. Devetnaest godina od prvog izlaska, južnoafrička lepotica ponovo je predstavila kolekciju uz prepoznatljiv samouveren hod i poziranje koje naglašava svaki detalj kostima.

Pogledajte izdanja Kendis Svonpul o kojima bruji svet:

1/11 Vidi galeriju Kendis Svonpul u raskošnim kombinacijama na reviji Viktorijas sikret 2026. Foto: Jojo Korsh/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njena vitka silueta, držanje i sigurnost u pokretu godinama su deo njenog prepoznatljivog nastupa. Među najvećim trenucima te saradnje ostaje i predstavljanje modela „Rojal fantazi bra“ iz 2013, procenjenog na deset miliona dolara.

Video: Ana Ivanović na reviji