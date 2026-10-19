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Nekadašnji supervizor najpopularnije emisije na našim televizijama "Slagalice"Milka Canić preminula je 19. oktobra 2016. godine u Beogradu. Kao važni član postavke našeg najčuvenijeg kviza pozdravljala je godinama gledaoce kraj malih ekrana.

Milka Canić u kvizu Slagalica Foto: Printscreen

Nakon što bi voditeljka Slagalice predstavila takmičare, upitala bi Milku Canić da li je sve u redu i da li kviz može da počne. Ostala je upamćena po rečenici "Dobro veče", koju je svako veče izgovarala godinama unazad.

Tužna životna priča

Ipak, iza simpatičnog osmejka omiljene supervizorke krila se tužna životna priča, koju je Milka Canić podelila sa čitaocima portala studenata novinarstva "Žurnalist".

Ona je u tom razgovoru istakla da joj je najteže bilo kada bi ostajala sama i da je tu tugu teško podnosila.

- Imam decu, knjige, biljke i često ne stignem ni tome dovoljno da se posvetim, ali opet postoji onaj trenutak kada ste sami sa sobom u četiri zida, a to nije lep osećaj - rekla je Milka Canić.

Milka Canić Foto: Kurir štampano

Od kada je postala prisutna u medijima, i ne samo na kvizu već i u reklami za jogurt, na ulici su je ljudi zaustavljali želeći da se slikaju s njom, pozdravljaju, postavljaju razna, često šaljiva pitanja.

- Jesam sama. Samoća nije dobra ni za koga, ali ja sada ne mogu po cenu života tražiti sebi društvo, sagovornika itd. Ako bi se nešto desilo, to je drugo pitanje, ali ovako kada mi neko kaže „Pa, što ne nađeš nekog?“... Pa, to nije tako lako, naći sad nekog. Treba da izađem, pa da tražim momka - govorila je lektorka.

Izlaz iz samoće nalazila je u radu i šetnji

Milka koja je rođena, kako je tada rekla, "jedne godine u jednom gradu" diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost i od tada je radila kao profesor u gimnaziji u Prištini i u Vojnoj gimnaziji u Beogradu. Pored pedagoškog rada, bavila se i lekturom i korekturom, te više od hiljadu knjiga ima njen lektorski potpis. Autor je četiri udžbenika za srpski jezik i književnost i petog "Srpski za strance".

Milka Canić Foto: Nemanja Pančić

Svakodnevni mir pronalazila je u svom stanu na Vidikovcu koji je dobila od Kolegijuma Vojne gimnazije pre više od trideset godina.

- Jednom sam jedva namolila svog muža da usisivačem očisti kuću, pa kažem, hajde malo i ispod kreveta, a tu sam ja sakrila dva džaka knjiga, jer je on rekao: "Kupiš li samo još neku knjigu, da znaš..." Ja mu rekoh da su tu knjige i setim se istog trenutka, ali kasno. Onda je on meni rekao: "E, pa, da znaš da ovo više neće moći!“ Međutim, došli smo do toga da sam ja svoju strast prema knjigama prenela i na njega, pa je i on posle počeo da ih kupuje - rekla je ona tada.

Kako je nastali čuveno "Dobro veče"?

Na pitanje zašto se gledaocima obraćala samo sa "Dobro veče" kaže da joj se taj pozdrav učinio kao najprikladniji.

Milka Canić Foto: Damir Dervišagić

- Ja nisam razmišljala o tome kako ću to reći, već sam jednostavno u jednom trenutku želela da sve pozdravim i kako ćete to da uradite, ako ne srdačno. Valjda je narod prepoznao tu moju želju, pa se dešava da se mladi prijave za „Slagalicu“ zato što žele mene da upoznaju, što mi je posebno drago - rekla je ona u pomenutom intervjuu.

Milka je preminula posle duge borbe sa kancerom, a iza sebe je ostavila ćerku, sina i dvojicu unuka. O njenim poslednjim trenucima pričala je njena sestra Ivona, koja je bila stalno uz nju, pa je tom prilikom otkrila i da je Milka emisije pripremala iz bolničkog kreveta.

Milka Canić sa voditeljkama kviza Slagalica Foto: Privatna Arhiva

- Radila je od kuće stalno, oko nje je uvek bila gomila knjiga, tekstova… Uvek je bila uz "Slagalicu". Stalno smo pričale o toj emisiji, koju je ona mnogo volela i koju nije htela da napusti do poslednjeg daha. Pre neki dan mi je rekla: "Moram da idem na posao, ljudi me tamo čekaju"… Bila je toliko bolesna, a opet je želela da ide na posao - otkrila je Ivona posle Milkine smrti.

Olivera Kovačević nazvala je Milku "temeljem Slagalice", a svojevremeno je ispričala jednu anegdotu po kojoj je pamti, a koja je pokazala koliko veliki profesionalac je bila.

Olivera Kovačević Foto: Damir Dervišagić

- Jedinstvenost televizijskog stvaraoca Milke Canić nije samo u dve reči "dobro veče", po kojima je ostala upamćena u gledalištu RTS-a, već pre svega u tome što je ona bila gospodarica svih reči. Milka Canić nije samo bila "dobri duh Slagalice" - ona je bila temelj najgledanijeg porodičnog kviza u Srbiji. Sećam se, još dok nisam bila urednica Zabavnog programa, kako sam je zvala pred ulazak u studio, radeći emisiju "Da možda ne", da mi kaže kako se tačno govori, bobičasto ili bobasto voće. Ona mi je rekla, ja sam ušla u studio i posle tri-četiri minuta utrčala je producentkinja i rekla "zaustavi, zaustavi, imaš na vezi Milku Canić". Pogrešila je i da slučajno ja ne bih izgovorila pogrešnu reč, ona je prekinula snimanje da bi mi preko telefona rekla kako se tačno izgovara. Te česte nedoumice koje ljudi imaju na televiziji uvek smo znali kako rešavamo – tako što okrenemo telefonom Milku Canić - rekla je Olivera.

Foto: Printscreen/RTS

Tokom svoje karijere voditeljke "Slagalice", Marija Veljković je sarađivala dugo sa Milkom, pa ju je njena smrt mnogo pogodila jer je bila tu za nju u najtežem periodu njenog života.

- Ja sam sa njom radila sigurno četiri-pet godina i bile smo poprilično bliske. Ljudi je i dalje pominju, prošle nedelje smo snimali i ljudi kažu "da li bi ona to odobrila", neki akcenat ili neku reč. Pamtim je po osmehu, po pozitivnosti, po tome što je bila mama celoj ekipi. Kad god je neko imao neki problem, dolazio je kod nje da se jada. Meni se našla u najtežem periodu u životu i mnogo mi nedostaje. Bila je žena zmajica – izjavila je Marija.

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