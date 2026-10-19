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Predrag Smiljković, publici najpoznatiji kao Tika Špic iz „Porodičnog blaga“, otvoreno je govorio o vezi sa italijanskom glumicom Jelenom Gandosi, 19 godina mlađom koleginicom. U razgovoru za Hajp televiziju osvrnuo se i na želju da postane otac, priznajući da su na njegove životne odluke uticali strahovi i nesigurnost.

Predrag Smiljković Foto: Printscreen/Instagram

Glumac je o emotivnoj vezi govorio bez velikih obećanja, prepuštajući vremenu da pokaže u kom pravcu će se njihov odnos razvijati.

„Neka vreme kaže svoje“

Kada je predstavio Jelenu kao svoju partnerku, Smiljković nije želeo da unapred govori o narednim koracima. Ipak, jasno je stavio do znanja da emocije postoje i da važne promene, ukoliko do njih dođe, neće skrivati.

Glumac Predrag Smiljković poznat kao Tika Špic pokazao mladu devojku Foto: Instagram

- Desila se emotivna veza sa osobom koja se zove Jelena Gandosi i videćemo šta će biti. Ako bude, biće to na velika zvona. Neka vreme kaže svoje. Taj početak veze pokriva tragove iz prošlosti - rekao je glumac.

Očinstvo mu je ostalo neostvarena želja

Razgovor o ljubavi otvorio je i pitanje roditeljstva. Smiljković je tada govorio o sopstvenim nedoumicama i mogućnosti da u prošlosti nije prepoznao osobu sa kojom je mogao da zasnuje porodicu.

Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/RTS

- Sigurno da jeste to moja neostvarena želja, iz gluposti, straha, nesigurnosti i ko zna kog više razloga... Nisam našao tada osobu sa kojom sam mogao to da stvorim, možda jesam ali nisam prepoznao u tom trenutku. Možda je kasno, a možda i nije - rekao je jednom prilikom za Hajp televiziju. sd.rs

Sa televizijskom suprugom bio je i privatno u vezi

Deo njegovog emotivnog života vezan je i za seriju koja mu je donela veliku popularnost. Sa Biljanom Nikolić, koja je u „Porodičnom blagu“ igrala njegovu suprugu Žaklinu Žake Stojković, bio je u četvorogodišnjoj vezi.

Biljana Nikolić igrala je Žake u seriji Porodično blago Foto: Printscreen

Dok je publika pratila njihove bračne rasprave na malom ekranu, mnogi nisu znali da su njih dvoje par i van snimanja. Smiljković je kasnije potvrdio da je njihov odnos bio ozbiljan, a govoreći o bliskosti sa koleginicom upotrebio je izraz „čudna simbioza energija“.

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