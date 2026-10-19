Coca-Cola sistem i Kafeterija pokreću novo partnerstvo
Coca-Cola sistem u Srbiji i Kafeterija, jedan od najvećih i najbrže rastućih lanaca kafeterija u regionu, započeli su saradnju zahvaljujući kojoj će odabrani napici iz Coca-Cola 24/7 portfolija biti dostupni na više od 70 lokacija Kafeterije širom Srbije i Crne Gore.
Posetioci Kafeterije će moći da uživaju u pićima Coca-Cola, Coca-Cola Zero i Fanta, kao i u negaziranoj i gaziranoj vodi Rosa, dok će se u narednom periodu ponudi pridružiti Sprite i Coca-Cola Zero Zero. Deo ovog portfolija biće dostupan i u povratnoj ambalaži u mreži Kafeterije u Srbiji i Crnoj Gori, u skladu sa zajedničkim opredeljenjem za održivija ambalažna rešenja.
Saradnja dve prepoznatljive kompanije gostima donosi veći izbor napitaka za različite prilike, uz podršku daljem rastu Kafeterije. Partnerstvo otvara prostor i za zajedničke marketinške kampanje i inicijative koje će pružiti dodatne prilike za interakciju sa brendovima i unaprediti njihovo iskustvo.
“Kupci su u središtu svega što radimo, zbog čega su nam posebno važna snažna partnerstva sa lokalnim kompanijama koje dele naše vrednosti i ambiciju da zajedno razvijamo tržište i stvaramo dodatnu vrednost za potrošače. Saradnja sa Kafeterijom, jednim od najprepoznatljivijih brendova u HoReCa sektoru u Srbiji i regionu, omogućava nam da budemo još bliži potrošačima, na mestima koja rado posećuju i u trenucima koji su im važni. Upravo u tome vidimo snagu našeg 24/7 portfolija i svoju ulogu vodećeg partnera u kategoriji napitaka, da ponudimo raznovrsne proizvode koji odgovaraju različitim potrebama i prilikama za konzumaciju, istovremeno podržavajući rast poslovanja naših kupaca“, izjavila je Gorica Stojković, direktorka prodaje u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.
„Kafeterija je izgradila mrežu sa više od 70 lokacija širom Srbije i Crne Gore zahvaljujući kvalitetu, pažnji posvećenoj detaljima i autentičnom odnosu prema ljudima. Ipak, istinsko liderstvo na tržištu ne određuje samo ono što je do sada postignuto, već i spremnost na promene, razvoj i stalno unapređenje. Za Kafeteriju je ovo partnerstvo jedan od temelja transformacije kroz koju prolazimo – prilika da dalje razvijamo poslovanje, podižemo standarde i otvorimo prostor za potpuno nove koncepte, oslanjajući se na znanje, iskustvo i globalnu snagu jednog od vodećih svetskih sistema“, izjavio je Andres Simović, direktor prodaje Kafeterije.
Partnerstvo će se dalje razvijati uporedo sa širenjem mreže Kafeterije, uključujući nove lokacije na aerodromima, na kojima će gostima biti dostupan još širi izbor proizvoda iz Coca-Cola portfolija.
Promo