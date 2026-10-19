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Coca-Cola sistem u Srbiji i Kafeterija, jedan od najvećih i najbrže rastućih lanaca kafeterija u regionu, započeli su saradnju zahvaljujući kojoj će odabrani napici iz Coca-Cola 24/7 portfolija biti dostupni na više od 70 lokacija Kafeterije širom Srbije i Crne Gore.

Foto: Bogdan Bogdanović

Posetioci Kafeterije će moći da uživaju u pićima Coca-Cola, Coca-Cola Zero i Fanta, kao i u negaziranoj i gaziranoj vodi Rosa, dok će se u narednom periodu ponudi pridružiti Sprite i Coca-Cola Zero Zero. Deo ovog portfolija biće dostupan i u povratnoj ambalaži u mreži Kafeterije u Srbiji i Crnoj Gori, u skladu sa zajedničkim opredeljenjem za održivija ambalažna rešenja.

Foto: Bogdan Bogdanović

Saradnja dve prepoznatljive kompanije gostima donosi veći izbor napitaka za različite prilike, uz podršku daljem rastu Kafeterije. Partnerstvo otvara prostor i za zajedničke marketinške kampanje i inicijative koje će pružiti dodatne prilike za interakciju sa brendovima i unaprediti njihovo iskustvo.

Foto: Bogdan Bogdanović

“Kupci su u središtu svega što radimo, zbog čega su nam posebno važna snažna partnerstva sa lokalnim kompanijama koje dele naše vrednosti i ambiciju da zajedno razvijamo tržište i stvaramo dodatnu vrednost za potrošače. Saradnja sa Kafeterijom, jednim od najprepoznatljivijih brendova u HoReCa sektoru u Srbiji i regionu, omogućava nam da budemo još bliži potrošačima, na mestima koja rado posećuju i u trenucima koji su im važni. Upravo u tome vidimo snagu našeg 24/7 portfolija i svoju ulogu vodećeg partnera u kategoriji napitaka, da ponudimo raznovrsne proizvode koji odgovaraju različitim potrebama i prilikama za konzumaciju, istovremeno podržavajući rast poslovanja naših kupaca“, izjavila je Gorica Stojković, direktorka prodaje u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Foto: Bogdan Bogdanović

„Kafeterija je izgradila mrežu sa više od 70 lokacija širom Srbije i Crne Gore zahvaljujući kvalitetu, pažnji posvećenoj detaljima i autentičnom odnosu prema ljudima. Ipak, istinsko liderstvo na tržištu ne određuje samo ono što je do sada postignuto, već i spremnost na promene, razvoj i stalno unapređenje. Za Kafeteriju je ovo partnerstvo jedan od temelja transformacije kroz koju prolazimo – prilika da dalje razvijamo poslovanje, podižemo standarde i otvorimo prostor za potpuno nove koncepte, oslanjajući se na znanje, iskustvo i globalnu snagu jednog od vodećih svetskih sistema“, izjavio je Andres Simović, direktor prodaje Kafeterije.

1/11 Vidi galeriju Coca-Cola sistem i Kafeterija pokreću novo partnerstvo Foto: Bogdan Bogdanović