Slušaj vest

Glavni kulturni događaj ove jeseni u Srbiju bez sumnje je gostovanje mjuzikla "Molijer". Reč je o priči o Žan-Batistu Poklenu Molijeru, jednom od najblistavijih dramskih pisaca uopšte. Tokom dve večeri, 30. i 31. oktobra, Plava dvorana Sava centra transformisaće se u blistavi Pariz 17. veka, kombinujući originalnu scenografiju, kostime i snažnu muziku. Domaća publika imaće priliku da prisustvuje grandioznom muzičko-scenskom spektaklu koji je već osvojio Molijerovu domovinu.

Mjuzikl Molijer Foto: GL agency



Premijera ove produkcije održana je u jesen 2023. godine na čuvenoj sceni Dom de Pari. Iste godine šou je proglašen za najbolji originalni mjuzikl u Francuskoj, nakon čega je usledila velika turneja širom zemlje praćena rasprodatim salama i brojnim prestižnim nacionalnim priznanjima.

Autori projekta "Molijer" ovaj žanr definišu kao gradsku operu. To je hrabar i neverovatno energičan spoj klasičnog teatra i savremenih trendova pop kulture. Na sceni se klasične, melodične arije i operski dijalozi prepliću sa snažnim bitovima, repom i energičnim slemom.

Istorijska tačnost i modernizam: scenografija Emanuel Favr oživljava pravo pozorište iz Molijerovog doba sa ložama, teškim zavesama i antičkim lusterima, u koje su suptilno integrisani elementi modernih građevina. Kostimi kao simbioza: raskošni barokni kamzoli, raskošni šeširi sa perjem i starinske perike glumci nose u kombinaciji sa - patikama.

Mjuzikl Molijer Foto: GL agency



U osnovi mjuzikla je gotovo dokumentarna, ali izuzetno emotivna priča o odrastanju i usponu Žan-Batista Poklena Molijera. Predstava "Molijer" vodi publiku kroz ključne faze njegove biografije. Prvi čin govori o njegovoj mladosti, odricanju od lagodnog života na dvoru i osnivanju pozorišne trupe sa voljenom ženom, kao i o lutanjima Francuskom u potrazi za slavom i pokroviteljima. Drugi čin prikazuje Molijera na vrhuncu uspeha pod zaštitom mladog Luja XIV, gde je primoran da se bori protiv zavidnih rivala, spletki i oštrog protivljenja crkve. Pred publikom se pojavljuje živ čovek: talentovan, šarmantan, povremeno naivan i beskrajno zaljubljen.