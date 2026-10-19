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Brazilska manekenka Žizel Bundšen iznenadila je gledaoce pojavljivanjem na reviji Victoria’s Secret, održanoj u nedelju, 18. oktobra, u Los Anđelesu. Četrdesetšestogodišnja manekenka, koja se pre više od deset godina povukla sa modnih pista, pojavila se u videu prikazanom tokom revije i najavila da ćemo je uskoro češće viđati.

Pojavila se u ružičastom donjem vešu

Žizel se pojavila u uvodnom videu prikazanom tokom prenosa uživo, neposredno pre nego što je Bela Hadid izašla na pistu. Nosila je ružičasti čipkani komplet donjeg veša i svileni ogrtač.

„Jeste li spremni za reviju?“, upitala je gledaoce.

Na kraju večeri, nakon što su sve manekenke prošetale pistom, Žizel se ponovo pojavila na ekranu i dodatno zaintrigirala publiku.

„Zar nije bilo neverovatno? Uskoro ćete me viđati mnogo češće. Ćao!“, poručila je.

Njeno pojavljivanje bilo je posebno iznenađenje jer su samo nekoliko dana ranije objavljene fotografije na kojima hoda plažom u Majamiju uz pomoć štaka, sa ortopedskom čizmom na nozi.

Bila je jedna od najpoznatijih anđela Victoria’s Secret-a

Žizel je prvi put nastupila na reviji Victoria’s Secret 1999. godine, kada je imala samo 19 godina. Već sledeće godine potpisala je ugovor vredan 25 miliona dolara, čime je postala jedno od najvažnijih lica brenda.

Godine 2000. nosila je i legendarni „Red Hot Fantasy Bra“, grudnjak ukrašen rubinima i dijamantima, vredan čak 15 miliona dolara. Taj komad donjeg veša ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao najskuplji grudnjak ikada napravljen.

Poslednji put na reviji Victoria’s Secret nastupila je 2006. godine, nakon čega je završila saradnju sa brendom.

U memoarima „Lessons: My Path to a Meaningful Life“, objavljenim 2018. godine, otkrila je da joj je s vremenom postajalo neprijatno da se na pisti pojavljuje u oskudnom donjem vešu.

Žizel Bundšen 2002. godine Foto: mct / Zuma Press / Profimedia

„S vremenom mi je postajalo sve neprijatnije da hodam pistom samo u bikiniju ili tangama. Dajte mi rep, plašt, krila – bilo šta, samo da se malo pokrijem!“, napisala je.

Objasnila je i zašto je odlučila da ne produži ugovor.

„Bila sam u drugoj životnoj fazi i nisam bila sigurna da li želim da nastavim da radim tamo“, priznala je.

Ipak, 2023. godine ponovo je sarađivala sa Victoria’s Secretom, kada je postala zaštitno lice kampanje za kolekciju „The Icon“.

Povukla se sa modnih pista i posvetila porodici

Žizel se 2015. godine zvanično povukla sa modnih pista, a poslednju reviju nosila je za brazilsku modnu kuću Colcci tokom Nedelje mode u Sao Paulu.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Poslednjih godina više se posvetila privatnom životu. Nakon razvoda od bivšeg supruga, američkog fudbalera Toma Brejdija, sa kojim ima dvoje dece, započela je vezu sa instruktorom džiju-džicua Žoakimom Valenteom.

Par je u februaru 2025. godine dobio sina, a Žizel je u januaru ove godine na Instagramu podelila porodične fotografije i osvrnula se na prvu godinu života najmlađeg deteta.

„Ne mogu da verujem da je već prošlo više od godinu dana otkako si blagoslovio naše živote. Hvala ti, Bože, na svemu“, napisala je.

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