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Peglanje je definitivno jedan od onih kućnih poslova koji retko kome predstavlja pravo zadovoljstvo, a dosadni nabori na tkanini se često uporno vraćaju ma koliko se vi trudili.

Međutim, iskusne žene već godinama uspešno koriste jedan neverovatan i vrlo jednostavan potez koji može znatno da ubrza ceo ovaj mrski proces. Sve što vam je zapravo potrebno da biste sebi maksimalno olakšali život jeste obična aluminijumska folija koju sasvim sigurno već imate u svojoj kuhinji.

Ovaj genijalan trik se sastoji u tome da se neposredno ispod navlake same daske za peglanje postavi jedan ravan sloj folije. Veoma je važno da ona sjajna strana bude okrenuta nagore, tačnije direktno prema odeći koju tog trenutka ispravljate, nakon čega se navlaka jednostavno vraća na svoje mesto i vi ste spremni za rad.

Aluminijumska folija Foto: Profimedia

Glavna caka leži u tome što aluminijumska folija savršeno reflektuje toplotu koju emituje pegla nazad ka samoj tkanini, pa se vaša garderoba praktično zagreva sa obe strane istovremeno. Zahvaljujući ovom pametnom potezu, nabori se neuporedivo lakše ispravljaju, pa mnoge komade više uopšte nećete morati da prelazite po nekoliko puta sa lica i naličja.

Ušteda vremena i energije

Ova metoda je posebno korisna kada je u pitanju onaj veliki i zahtevni veš, poput posteljine, stolnjaka, pamučnih majica i košulja koji se obično i ubedljivo najteže peglaju.

Ipak, stručnjaci za održavanje doma jasno napominju da ovo nikako ne zamenjuje ono obavezno i pravilno podešavanje temperature prema samoj vrsti tkanine, ali svakako značajno skraćuje vreme provedeno uz dasku.

Postoji još jedna ogromna prednost, a to je da se zbog bolje iskorišćenosti toplote sam proces znatno ubrzava, što na kraju može primetno smanjiti i vašu mesečnu potrošnju električne energije.

Važno je isključivo da pazite da sama folija bude potpuno ravno postavljena bez nekih većih nabora, a ukoliko se vremenom malo izgužva ili ošteti, samo je zamenite potpuno novim komadom

(Kurir.rs/Žena)

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