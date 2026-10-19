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Zubin Mehta, legendarni dirigent, stigao je u Beograd povodom koncerta koji će održati sa Beogradskom filharmonijom 23. oktobra na Kolarcu, u okviru velike svetske proslave njegovog 90. rođendana. Gala koncert je uveliko rasprodat, a maestro je danas održao prvu probu sa orkestrom, pripremajući dela Vagnera, Šuberta i Dvoržaka.

Zubin Mehta Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Zubin Mehta je sa puno ljubavi i topline pozdravio filharmoničare, koji su ga na početku probe dočekali ovacijama: "Dame i gospodo, dobro jutro. Mnogo sam srećan što sam ponovo sa vama. To mi, kao i uvek, pričinjava veliku radost." Istakavši da je program veoma zahtevan, Mehta je odmah otpočeo rad na Dvoržakovoj Simfoniji br. 7. Na programu koncerta u petak su i Vagnerova uvertira „Rijenci“, kao i Šubertova Simfonija br. 3.

Zubin Mehta Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Svaki dolazak maestra Zubina Mehte velika je privilegija i radostan događaj ne samo za muzičare Beogradske filharmonije već i za celokupnu srpsku javnost. Koncert povodom maestrovog jubileja biće njegov 19. nastup sa Beogradskom filharmonijom, u okviru muzičkog prijateljstva koje traje gotovo sedam decenija. Davne 1958. godine Beogradska filharmonija bila je prvi orkestar koji je mladom Mehti pružio profesionalnu priliku, čega se maestro uvek rado seća.

Zubin Mehta Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Mehta je ukazao veliku čast Beogradu time što ga je uvrstio među svetske centre u kojima se obeležava 90 godina njegovog života i jedna od najvećih dirigentskih karijera, koja je ostavila dubok trag u istoriji muzike. Slavlje je ovog januara započelo upravo sa Beogradskom filharmonijom u njegovom rodnom Mumbaju, nakon čega su usledili koncerti sa orkestrom Mađo muzikale iz Firence, Bečkom filharmonijom, Orkestrom Državne kapele u Berlinu i Zapadno-istočnim orkestrom Divan u Barseloni.

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