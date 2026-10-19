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Na današnji dan, 19. oktobra 1940. godine, rođen je slavni glumac Majkl Gambon, koji nas je napustio 27. septembra 2023. godine u 82. godini.

Najpoznatiji po ulozi Albusa Dambldora iz filmova o Hariju Poteru, Majkl Gambon poslednje dane proveo je u bolnici, a kako su naveli, preminuo je usled posledica upale pluća.

Dvostruki život

Majkl je imao jako uzbudljiv ljubavni život, a kada su isplivali detalji njegovog testamenta, javnost je ostala u šoku. Suprugu En Miler oženio je 1962. godine i sa njom dobio sina Fergusa, a poslednjih 25 godina života imao je i ljubavnicu Filipu Hart koja mu je podarila još dva sina.

Kada je njegova supruga saznala za Filipu nije joj bilo pravo, ali je ubrzo sve prihvatila, te su živeli u tri odvojene kuće. Strani mediji pišu da je jednu kuću imao sa ljubavnicom Hart u Londonu, dok je sa suprugom En imao kuću u Kentu, ali i jednu u kojoj je živeo sam dok je radio.

majkl Gambon sa suprugom Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ljubavnici nije ostavio ništa

Hartova mu je 2007. godine rodila sina Toma, a 2009. godine naslednika Vilijama koji su od oca dobili po 10.000 funti i po jedan glumčev trofej dok je njihova majka ostala praznih ruku.

Kako navode strani mediji, Majkl je celokupno svoje bogatstvo procenjeno na 1,5 miliona funti ostavio zakonitoj supruzi En Miler. Da je ona preminula pre supruga nasledstvo bi otišlo u ruke njihovog sina Fergusa.

Ljubavnica legendarnog glumca odlučila je da se nakon njegove smrti ne otkriva javnosti, te nije poznato kako ona izgleda i kako izgledaju njegova vanbračna deca, kao ni šta se dalje oko pomenutog slučaja dešavalo.

Nije pročitao knjige o Hariju Poteru

Britanski glumac, kojeg milioni gledalaca pamte po ulozi profesora Albusa Dambldora u filmskom serijalu "Hari Poter", imao je neobičan pristup jednom od najpoznatijih likova u svojoj karijeri. Iako je godinama igrao direktora Hogvortsa, priznao je da nije pročitao knjige Dž. K. Rouling, a do uloge je došao nakon smrti glumca koji je prvi oživeo čuvenog čarobnjaka na velikom platnu.

Ričard Haris tumačio je Dambldora u prva dva filma, "Hari Poter i Kamen mudrosti" i "Hari Poter i Dvorana tajni". Nakon njegove smrti u oktobru 2002. godine, producenti su morali da pronađu glumca koji će preuzeti ovu važnu ulogu.

Majkl Gambon Foto: Henry McGee / imago stock&people / Profimedia

Izbor je pao na Majkla Gambona, iskusnog britanskog glumca koji je iza sebe imao bogatu pozorišnu, televizijsku i filmsku karijeru. Njegov angažman objavljen je u februaru 2003. godine, a prvi put se kao Dambldor pojavio u filmu "Hari Poter i zatvorenik iz Askabana", koji je premijerno prikazan 2004. godine.

Gambon je nastavio da igra čuvenog čarobnjaka sve do završetka filmske franšize, pojavivši se u ukupno šest filmova. Iako je preuzeo ulogu koju je publika već povezivala sa Harisom, uspeo je da liku da sopstveni pečat.

Jedan od najzanimljivijih detalja iz njegove karijere jeste činjenica da Gambon nije čitao romane Dž. K. Rouling kako bi se pripremio za ulogu. O tome je govorio u intervjuu za "Los Angeles Times" 2009. godine, objašnjavajući da je radije želeo da se usredsredi na scenario.

Glumac je smatrao da mu čitanje knjiga ne bi nužno pomoglo u tumačenju lika, budući da je na snimanju trebalo da prati tekst koji je napisao scenarista Stiv Klouvs. Filmske adaptacije, naime, ne prenose svaki detalj iz romana, pa je Gambon svoj posao zasnivao na priči i dijalozima predviđenim za ekranizaciju.

"Nema svrhe čitati knjige kada igraš prema rečima Stiva Klouvsa", poručio je Majkl.

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