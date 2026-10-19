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Sinoć je održana tradicionalna modna revija brenda Victoria's Secret, a osim dobro poznatih imena poput Điđi i Bele Hadid, Alesandre Ambrozio i Adrijane Lime, na ovoj reviji je debitovala i Kajli Džener, koja je izazvala oštru polemiku u brushalteru od 50 miliona dolara.

Osim nje, dogodio se još jedan značaj debi. Naime, ćerka Kobija Brajanta Natalija (23) je ostvarila svoj dugogodišnji san i prošetala pistom u studiju Soni u Kalver Sitiju u Kaliforniji.

Ona se pojavila u ružičastom izdanju za segment brenda PINK, pa je tako prošetala u crnom ukrašenom brushalteru, kratkom ružičastom kardiganu i farmerkama prekrivenim kamenčićima.

Natalija Brajant Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se ćerka Kobija i Vanese Brajant pojavila na modnoj pisti, usledile su ovacije, a kako je uoči revije za Page Six izjavila, Natalija je presrećna što je deo ovog događaja. Kako je ispričala, reviju Victoria's Secret je pratila svake godine još otkad je bila devojčica, a dodala je i da je u cilju što bolje pripreme, gledala ponovo ranije snimke revija.

Natalija Brajant Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Ovo nije njena prva saradnja sa brendom. Naime, ona se pojavila u jesenjoj kampanji za 2024. godinu za Pink, što je podbrend kompanije Victoria's Secret. Njena mama Vanesa je došla da podrži svoju ćerku, a sigurni smo da bi i njen tata, koji je tragično nastradao 2020. godine prilikom pada helikoptera, bio ponosan na nju.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adrijana Lima