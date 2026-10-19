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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem nije srećna zbog dolaska Gulbahar Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 95. epizode

Povratak sultanije Gulbahar na dvor unosi novi nemir u život sultanije Kosem, koja ne veruje da se nekadašnja protivnica vratila samo zbog bolesti i želje da ponovo vidi sina Bajazita. Iako je njeno regentstvo završeno, Kosem ne namerava da se odrekne uticaja na dvorske prilike, pa naređuje da Gulbahar bude pod stalnim nadzorom. Susret majke i sina donosi emocije, ali iza dirljivih trenutaka krije se pitanje kakve namere Gulbahar zaista ima.

U međuvremenu, sultan Murat pokušava da otkrije ko je odao informaciju gde se nalazi majka princeze Farije, a sumnja pada na ljude iz njegovog najbližeg okruženja. Silahtar provodi noć kod Ester, koja mu pomaže da pronađe trgovkinju Pajku, međutim njena smrt dodatno komplikuje istragu. Kada sazna da kraljica Katarina nije pronađena na mestu na koje je poslao svoje ljude, Murat odlučuje da ubuduće svoje tajne naredbe poverava isključivo Kemankešu i Silahtaru.

Sultan može da veruje samo Kemankešu i Silahtaru Foto: Promo

Dok Murat priprema vojni pohod, oko njega se otvaraju nove pretnje. Kasim strahuje da bi Bajazitove pristalice mogle da iskoriste sultanovo odsustvo i pokušaju da ga dovedu na presto, ali ga majka upozorava da se ne meša u opasne političke igre. Istovremeno, Farija se nalazi u tamnici, suočena s posledicama svojih postupaka. Iako Atike pokušava da ubedi Murata da je princeza bila primorana na izdaju zbog pretnji upućenih njenoj majci, sultan ne želi da sluša opravdanja. Njegova povređenost prerasta u nepoverenje, a ljubav i odanost više nisu dovoljni da bi nekome bezuslovno verovao.

Povratak Gulbahar mogao bi da promeni odnose na dvoru upravo u trenutku kada se Kosem suočava s novim izazovima. Njihov susret pokazuje da nijedna od njih nije zaboravila prošlost, a prividno pomirljiv razgovor ne otkriva da li je između nekadašnjih protivnica zaista moguć mir.

Atike pokušava da ubedi Murata da oprosti Fariji Foto: Promo

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