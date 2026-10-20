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Kim Kardašijan smatra da je Kanje Vest oduvek voleo transformacije i da je upravo tako gledao i na nju. U vreme kada su započeli vezu bila je prvenstveno poznata kao rijaliti zvezda, dok je on već imao snažne veze sa svetom visoke mode.

Ubrzo je počeo da utiče i na njen izgled.

Njegov tim stilista pregledao je Kiminu garderobu i počeo da izbacuje stvari koje se nisu uklapale u novi imidž koji su za nju zamišljali.

Za Kim to nije bilo nimalo lako. Posebno ju je pogodilo kada je videla da nestaju cipele koje je godinama kupovala i čuvala, a priznala je da je zbog svega bila na ivici suza.

Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

Umesto stare garderobe, počeli su da stižu komadi velikih modnih kuća, a njen stil se ubrzo potpuno promenio.

"Promenio mi je život"

Iako njihov brak nije imao srećan kraj, Kim ne krije koliko je Kanje uticao na nju. Priznala je da joj je dao ogromno samopouzdanje i da joj je, kako kaže, "apsolutno promenio život".

Njihova veza počela je 2012. godine, a već nekoliko meseci kasnije Kim je saznala da je trudna. Vest ju je potpuno zatekla. Ranije je verovala da bi mogla da ima poteškoća da ostane u drugom stanju, pa je trudnoća došla u trenutku kada je najmanje očekivala.

Kim je priznala da je tada bila preplavljena emocijama i da je plakala dok je razgovarala sa Kanjeom. Njihova ćerka Nort rođena je 2013. godine.

Kanje Vest Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Brak koji je pratio ceo svet

Kim i Kanje venčali su se 2014. i godinama važili za jedan od najpoznatijih parova na svetu. Dobili su četvoro dece: Nort, Sejnta, Čikago i Psalma.

Ipak, iza glamuroznih pojavljivanja i života pred kamerama njihov odnos postajao je sve komplikovaniji.

Kim je 2021. podnela zahtev za razvod, a njihov brak zvanično je okončan naredne godine.

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan na trci Formula 1 Foto: Splash / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Danas o tom periodu govori iz potpuno drugačije perspektive. Ne poriče koliko je Kanje uticao na njen život, karijeru i stil, ali njena rečenica da se "zaljubio u ideju nje" možda najbolje pokazuje kako sada vidi ljubav koja je svojevremeno fascinirala ceo svet.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kim Kardašijan