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Kada jesen zamiriše na zrele dunje, pravo je vreme da se pripremi jedna od najlepših poslastica iz domaće kuhinje. Slatko od dunja nekada je bilo nezaobilazan deo zimnice, a domaćice su ga s posebnom pažnjom pripremale i čuvale za goste. Zlatni komadići voća u gustom, prozirnom sirupu služili su se uz čašu hladne vode, a taj običaj u mnogim porodicama sačuvan je do danas.

Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa
Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa Foto: omphoto / Alamy / Profimedia

Za razliku od džema i marmelade, kod kojih se voće uglavnom usitnjava, dobro pripremljeno slatko prepoznaje se po celim komadićima koji zadržavaju oblik i nakon kuvanja.

Sastojci za slatko od dunja

  • 2 kg dunja
  • 1.250 g šećera
  • 2 čaše vode za sirup
  • Dodatna količina vode za prethodno kuvanje dunja

Priprema

1. Pripremite dunje

Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa
Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa Foto: omphoto / Alamy / Profimedia

Dunje dobro operite i uklonite sitne dlačice sa kore. Stavite ih cele u veću šerpu, prelijte vodom i kratko kuvajte, tek toliko da kora počne lakše da se odvaja. Vodite računa da voće ostane čvrsto, jer će se u suprotnom teško rendati.

Izvadite dunje iz vode, ostavite ih da se prohlade dovoljno da možete bezbedno da ih držite, a zatim ih oljuštite i uklonite tvrde delove oko semenki.

2. Izrendajte voće

Pripremljene dunje izrendajte na krupnoj strani rendeta kako biste dobili duže, tanke trakice. Najbolje je da to radite neposredno pre dodavanja u sirup, jer dunje nakon ljuštenja i rendanja brzo menjaju boju u dodiru sa vazduhom.

3. Pripremite šećerni sirup

U široku šerpu sipajte šećer i dodajte oko 400 mililitara vode. Stavite na šporet i zagrevajte dok se šećer potpuno ne rastopi. Nastavite da kuvate nekoliko minuta, dok sirup ne počne blago da se zgušnjava.

Kada dobijete proziran sirup, dodajte rendane dunje i pažljivo ih rasporedite kako bi bile ravnomerno potopljene.

4. Kuvajte slatko

Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa
Starinsko slatko od rendanih dunja u staklenoj tegli, pripremljeno po tradicionalnom bakinom receptu sa Foto: Anton Eine / Alamy / Profimedia

Nastavite kuvanje na srednje jakoj do jačoj vatri, uz povremeno blago protresanje šerpe. Izbegavajte često mešanje, jer rendane dunje mogu da se izgnječe i izgube prepoznatljiv izgled.

Tokom kuvanja na površini se može pojaviti pena, koju treba pažljivo uklanjati kašikom. Kako vreme bude prolazilo, dunje će postajati providnije, a sirup gušći i sjajniji.

Slatko je gotovo kada sirup sa podignute kašike počne polako da pada u krupnim, teškim kapima. Vodite računa da ga ne ukuvate previše, jer će se dodatno zgusnuti tokom hlađenja.

5. Ostavite da se ohladi

Gotovo slatko sklonite sa šporeta i uklonite preostalu penu. Šerpu prekrijte čistom, navlaženom kuhinjskom krpom i ostavite da se sadržaj potpuno ohladi. Prema tradicionalnom postupku, slatko se ostavlja da prenoći kako bi se voće i sirup sjedinili.

Sutradan ga sipajte u čiste, sterilisane i potpuno suve tegle, vodeći računa da rendane dunje budu prekrivene sirupom.

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Pečena palačinka sa jagodama Izvor: Instagram/crowded_kitchen