Slušaj vest

Glumica Hale Beri (60) iza sebe ima gotovo četiri decenije uspešne karijere. Proslavila se u filmovima poput „Žene mačke“ i „X-Men“, a i dalje je jedina Afroamerikanka koja je osvojila Oskara za najbolju glumicu, i to za ulogu u filmu „Bal monstruma“. Ipak, njena profesionalna dostignuća često su bila u senci burnih ljubavnih veza i sudskih sporova, zbog kojih se ponovo našla u centru pažnje javnosti.

Slavnu glumicu bivši suprug Olivije Martinez optužio je za fizičko zlostavljanje njihovog 13-godišnjeg sina Mejsija, zbog čega se bivši par našao usred nove pravne bitke za starateljstvo. Martinez je zatražio isključivo zakonsko starateljstvo nad dečakom, kao i izdavanje zabrane prilaska protiv glumice zbog navodnog porodičnog nasilja.

Olivije Martinez i Hale Beri Foto: MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

Martinez tvrdi da je Beri tokom sukoba koji se dogodio 26. septembra u njenom domu u Los Anđelesu davila i fizički napala sina. Glumica je odbacila optužbe, nazvavši ih „neosnovanim i namerno obmanjujućim“.

Ima stranu koju javnost retko viđa

Izvor blizak glumici, koji tvrdi da je poznaje dugi niz godina, navodi da postoji i njena strana koju javnost retko ima priliku da vidi. Prema njegovim rečima, nagle promene raspoloženja već dugo izazivaju zabrinutost među ljudima iz njenog okruženja.

„Hale može biti najdivnija osoba koju ste ikada upoznali, a onda za svega nekoliko sekundi može da plane od besa. To mogu da opišem jedino kao problem s regulacijom raspoloženja, čemu su svedočili brojni ljudi iz njenog okruženja. Iako je lično nikada nisam video da se tako ponaša pred svojom decom, te krajnosti u njenom raspoloženju dobro su poznate njenim prijateljima. Mislim da niko u njenom životu nije imun na te promene“, rekao je izvor za „Pejdž siks“.

Foto: Sadou Faye / Avalon / Profimedia

On se prisetio i pojedinih incidenata iz glumičine prošlosti, među kojima je i slučaj iz februara 2000. godine, kada je nakon saobraćajne nesreće napustila mesto događaja. Beri je tada prošla kroz crveno svetlo na bulevaru Sanset u Los Anđelesu i sudarila se s automobilom koji je vozila Hetal Rajtata. Glumica je u sudaru zadobila duboku posekotinu na čelu, a kasnije je tvrdila da je zbog udarca u glavu izgubila pamćenje. Rajtata je pretrpela prelom ručnog zgloba i druge povrede.

U prošlosti je učestvovala u nekoliko incidenata

Beri je napustila mesto nesreće pre dolaska policije. U početku je bila optužena za krivično delo, ali je optužba kasnije prekvalifikovana u prekršaj. Istražitelji nisu pronašli dokaze da je u trenutku nesreće bila pod uticajem alkohola ili droge.

U maju 2000. godine glumica se izjasnila da ne osporava optužbe, nakon čega je osuđena na tri godine uslovne kazne. Takođe joj je naloženo da plati kaznu od 13.500 dolara i odradi 200 sati društveno korisnog rada. Rajtata ju je potom tužila zbog nemara, a građanski spor okončan je nagodbom u maju 2001. godine.

Hale Beri na premijeri filma Crime 101 Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor je govorio i o tome kako je glumica navodno dugo bila ljuta na kolegu Roberta Daunija Džuniora nakon što joj je slučajno slomio ruku tokom snimanja trilera „Gotiка“ 2003. godine. Navodno je prijateljima govorila da njegovo izvinjenje nije bilo iskreno.

„Kada se sve uzme u obzir, stiče se utisak da bi moglo biti reči o problemima s raspoloženjem. Ipak, to ne znači da je kriva za ono za šta je optužuju. Ni Martinez nije bez svojih problema“, dodao je izvor.

Buran odnos s bivšim suprugom

Hale Beri i Olivije Martinez upoznali su se 2010. godine na snimanju filma „Dark Tide“. Iste godine glumica je okončala dugogodišnju vezu s manekenom Gabrijelom Obrijem, s kojim je dobila ćerku Nalu. Nakon raskida, Beri i Obrije našli su se usred žestoke i javne sudske borbe za starateljstvo, uz česte nesuglasice oko vaspitanja devojčice.

Gabrijel Obri i Hale Beri Foto: Profimedia

Koliko je njihov odnos bio narušen pokazao je incident na Dan zahvalnosti 2012. godine, kada su se Obrije i Martinez fizički sukobili ispred glumičine kuće. Obrije je zadobio prelom rebra, ozbiljne modrice na licu i moguću povredu glave, dok je Martinez povredio šaku i vrat. Maneken je tada uhapšen zbog prekršajnog dela nanošenja telesnih povreda, a obojica su zatražila privremene zabrane prilaska jedan drugom. Pravni sporovi rešeni su nekoliko dana kasnije, bez podizanja optužnica protiv njih.

Beri i Martinez venčali su se u julu 2013. godine u Francuskoj, tri meseca pre rođenja sina. Međutim, bračne tenzije nisu prestale, a nastavili su se i sukobi s Gabrijelom Obrijem. Sud je 2014. godine naložio glumici da bivšem partneru plaća 16.000 dolara mesečno za izdržavanje ćerke, uz pokrivanje troškova Nalinog školovanja u privatnoj školi. Pored toga, trebalo je da isplati 115.000 dolara na ime zaostalih obaveza za izdržavanje i 300.000 dolara za troškove advokata.

Kasnije te godine, Beri i Obrije ponovo su se našli pred sudom zbog spora u vezi s izgledom njihove ćerke. Glumica je tvrdila da je njen bivši partner ofarbao i ispravio Nalu prirodno kovrdžavu kosu kako devojčica ne bi „izgledala kao crnkinja“. Obrije je negirao te optužbe.

Hale Beri i Olivije Martinez Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Borba za starateljstvo nad sinom

U jesen 2015. godine Beri i Martinez objavili su da se razvode. Ipak, njihov razvod trajao je čak osam godina, a pravno je okončan tek u avgustu 2023. godine. Glumici je naloženo da plaća 8.000 dolara mesečno za izdržavanje sina, uz dodatnih 4,3 odsto od svakog godišnjeg prihoda koji premaši dva miliona dolara. Beri snosi i troškove Mejsijevog školovanja u privatnoj školi, zdravstvenog osiguranja, vannastavnih aktivnosti, terapije i savetovanja.

„Ovakve situacije u vezi sa starateljstvom dovode Hale do besa. Pored toga, ona mora da izdržava te muškarce. Obojica su se oslanjala na nju kada je reč o finansijskoj podršci, pa je razumljivo što je uznemirena, ali njen bes ponekad izmiče kontroli“, rekao je izvor.

Prema navodima iz teksta, Martinez trenutno ima privremeno starateljstvo nad Mejsijem, a sudija je ranije ove nedelje odlučio da tinejdžer može da svedoči u sudskom postupku. Beri i dalje ima pravo da donese konačnu odluku u slučaju neslaganja roditelja, dok dečak noći provodi u njenom domu.

Hale Beri i Olivije Martinez Foto: PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

U dokumentima koje je podnela sudu u sredu, glumica je navela da je Martinez odgovoran za nedavne probleme u ponašanju njihovog sina. Zatražila je isključivo starateljstvo i povratak ovlašćenja za donošenje ključnih odluka koje se tiču dečakove dobrobiti. Ukoliko sudija to odbije, Beri traži mogućnost da donosi konačne odluke o obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i mentalnom zdravlju sina ako roditelji ne uspeju da postignu dogovor ni nakon 72 sata pokušaja da reše spor.

„Nadam se da ova situacija neće postati previše komplikovana, zbog svih koji su u nju uključeni“, zaključio je izvor.

Usred napetog sukoba s bivšim suprugom, Hale Beri dobila je podršku svoje 18-godišnje ćerke Nale. Ona je majku opisala kao „brižnog i posvećenog roditelja“ koji „ume da bude strog kada je to potrebno“.

„Nikada nisam videla da moja mama udara, šamara, davi, hvata ili na bilo koji drugi način fizički zlostavlja Mejsija“, izjavila je Nala, dodajući da ju je šokiralo to što su takve optužbe iznete protiv njene majke.

Hale Beri Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

„Nikada nisam videla da mama stavlja ruke oko Mejsijevog vrata, da ga davi, sprečava ga da diše ili radi bilo šta što bi makar podsećalo na ono za šta je optužuju“, navela je ona.

Nala je dodala da majka od svoje dece očekuje da poštuju pravila i budu pristojna, ali da je istovremeno srdačna, pruža im podršku i aktivno učestvuje u njihovim životima.

Uprkos privatnim problemima, Beri nastavlja da radi na novim projektima. Među njima je „The President Is Missing“, ekranizacija romana koji su napisali Bil Klinton i Džejms Paterson. Glumica se bavi i razvojem wellness platforme „Respin“, usmerene na zdravlje žena i menopauzu.

Bonus video: