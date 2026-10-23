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Malo pozorište "Duško Radović" obeležilo je danas 77 godina rada dodelom godišnjih nagrada. Najviše priznanje pozorišta, nagrada "Božidar Valtrović", pripalo je rediteljki Anji Suši koja se u dodelu uključila video pozivom iz Švedske.

Dodela nagrada za 2026. godinu Foto: Belkisa Beka Abdulović

Za "Radović", 77 godina znači i stalno traženje novih načina da se razgovara sa publikom. Taj odnos prema publici povezuje Scenu za decu i Večernju scenu "Radović", koja je 7. marta ove godine navršila četiri decenije postojanja kao prostor slobodnog mišljenja i umetničkog rizika.

Nagrade za umetničku hrabrost i snagu zajedničke igre

Odluke o godišnjim umetničkim nagradama za sezonu 2025/2026 jednoglasno je doneo žiri u sastavu: Tara Manić, pozorišna rediteljka i predsednica žirija, Ivana Vasić, kostimografkinja, i Nikola Kerkez, glumac i član ansambla Malog pozorišta "Duško Radović". U konkurenciji su bile četiri predstave premijerno izvedene u Malom pozorištu "Duško Radović" u periodu od 10. oktobra 2025. do 10. oktobra 2026. godine - "Ako pčele nestanu sa lica zemlje" u režiji Anje Suše, "Lola, Mila i Zubić Vila" Jovana Stamatovića-Karića i Nikole Zavišića, "Mala Frida" u režiji Đurđe Tešić i "Baal" u režiji Primoža Ekarta.

Foto: Belkisa Abdulović

Nagrada "Božidar Valtrović" za izuzetan doprinos pozorištu i Umetničkom sektoru dodeljena je Anji Suši za režiju predstave "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Žiri je prepoznao umetničku preciznost i političku odgovornost predstave koja otvara pitanja školstva, vršnjačkog nasilja i odnosa moći. Posebno je izdvojeno poverenje u mladu publiku i njenu sposobnost da kritički promišlja stvarnost, kao i rediteljkin rad na povezivanju svih saradnika u jedinstven stvaralački proces.

Godišnje nagrade "Marija Kulundžić" dodeljene su:

Neveni Kočović, za glumačko ostvarenje - ulogu Fride Kalo u predstavi "Mala Frida", u režiji Đurđe Tešić. Žiri je istakao složenost njenog glumačkog izraza i spoj ranjivosti, snage i mašte kojim gradi lik mlade umetnice i pruža ohrabrenje novim generacijama devojčica.

Zorani Petrov, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti scenografije u predstavama "Mala Frida" i "Baal". Dva različita scenska sveta, koloritni prostor inspirisan domom Fride Kalo i mračni, kabaretski bar, prepoznata su kao snažni učesnici u scenskoj igri.

Aleksandri Lalić, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti kostimografije u predstavi "Mala Frida". Nagrađen je maštovit vizuelni svet koji povezuje meksičku tradiciju sa autorskim izrazom, uz posebnu pažnju prema telu i pokretu izvođača.

Dodela nagrada za 2026. godinu Foto: Belkisa Beka Abdulović

Adeu Humonenu (Adde Huumonen), za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti muzike u predstavi "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Njegova elektronska muzika i dizajn zvuka grade ritam, napetost i promene perspektive iz kojih publika prati priču.

Damjanu Kecojeviću, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti koreografije u predstavi "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Žiri je izdvojio oblikovanje razreda kao kolektivnog tela, čiji pokret prelazi put od nasilja i surovosti do borbenosti i ohrabrenja.

Specijalna nagrada "Marija Kulundžić" za partnersku igru pripala je Filipu Stankovskom i Mladenu Vukoviću, za uloge Mačka i Majmuna u "Maloj Fridi". Njihova telesna virtuoznost, humor i precizno scensko partnerstvo oživeli su neobičan tandem Fridinih najvernijih prijatelja.

Specijalnu nagradu "Marija Kulundžić" za kolektivnu glumačku igru dobio je ansambl predstave "Ako pčele nestanu sa lica zemlje": Miloš Timotijević, Jelena Ilić, Nevena Kočović, Mila Protić, Anja Jovanović, Filip Stankovski, Mladen Lero, Nedim Nezirović i Pavle Veselinović. Žiri je naglasio stilsku usklađenost, preciznost i scensku solidarnost ansambla, u kojem zajednička igra daje dodatnu snagu svakom pojedinačnom liku.

Ljudi koji svakog dana stvaraju "Radović"

Odlukom direktorke Bojane Karajović, godišnje nagrade "Božidar Valtrović" za doprinos u Umetničkom sektoru dodeljene su Sandri Vujnović i Filipu Stankovskom, a za doprinos u Tehničkom sektoru Vladimiru Radisavljeviću i Simonidi Žakuli.

Zahvalnice za dugogodišnji rad uručene su Jeleni Đurici, Anđelku Kneževiću i Goranu Balančeviću za 38 godina rada, Snežani Stojčić i Jeleni Gavrić za 20 godina, kao i Ivani Adžić i Nenadu Radoviću za 10 godina rada.

Kako je bilo na proslavi Dana pozorišta

1/7 Vidi galeriju Dan pozorišta Duško Radović Foto: Belkisa Beka Abdulović