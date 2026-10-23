Dodela godišnjih nagrada povodom 77 godina Malog pozorišta "Duško Radović"
- Žiri je nagradio i više umetnika za glumu, scenografiju, kostim, muziku i koreografiju u predstavama 'Mala Frida', 'Baal' i 'Ako pčele nestanu sa lica zemlje'.
Malo pozorište "Duško Radović" obeležilo je danas 77 godina rada dodelom godišnjih nagrada. Najviše priznanje pozorišta, nagrada "Božidar Valtrović", pripalo je rediteljki Anji Suši koja se u dodelu uključila video pozivom iz Švedske.
Za "Radović", 77 godina znači i stalno traženje novih načina da se razgovara sa publikom. Taj odnos prema publici povezuje Scenu za decu i Večernju scenu "Radović", koja je 7. marta ove godine navršila četiri decenije postojanja kao prostor slobodnog mišljenja i umetničkog rizika.
Nagrade za umetničku hrabrost i snagu zajedničke igre
Odluke o godišnjim umetničkim nagradama za sezonu 2025/2026 jednoglasno je doneo žiri u sastavu: Tara Manić, pozorišna rediteljka i predsednica žirija, Ivana Vasić, kostimografkinja, i Nikola Kerkez, glumac i član ansambla Malog pozorišta "Duško Radović". U konkurenciji su bile četiri predstave premijerno izvedene u Malom pozorištu "Duško Radović" u periodu od 10. oktobra 2025. do 10. oktobra 2026. godine - "Ako pčele nestanu sa lica zemlje" u režiji Anje Suše, "Lola, Mila i Zubić Vila" Jovana Stamatovića-Karića i Nikole Zavišića, "Mala Frida" u režiji Đurđe Tešić i "Baal" u režiji Primoža Ekarta.
Nagrada "Božidar Valtrović" za izuzetan doprinos pozorištu i Umetničkom sektoru dodeljena je Anji Suši za režiju predstave "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Žiri je prepoznao umetničku preciznost i političku odgovornost predstave koja otvara pitanja školstva, vršnjačkog nasilja i odnosa moći. Posebno je izdvojeno poverenje u mladu publiku i njenu sposobnost da kritički promišlja stvarnost, kao i rediteljkin rad na povezivanju svih saradnika u jedinstven stvaralački proces.
Godišnje nagrade "Marija Kulundžić" dodeljene su:
Neveni Kočović, za glumačko ostvarenje - ulogu Fride Kalo u predstavi "Mala Frida", u režiji Đurđe Tešić. Žiri je istakao složenost njenog glumačkog izraza i spoj ranjivosti, snage i mašte kojim gradi lik mlade umetnice i pruža ohrabrenje novim generacijama devojčica.
Zorani Petrov, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti scenografije u predstavama "Mala Frida" i "Baal". Dva različita scenska sveta, koloritni prostor inspirisan domom Fride Kalo i mračni, kabaretski bar, prepoznata su kao snažni učesnici u scenskoj igri.
Aleksandri Lalić, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti kostimografije u predstavi "Mala Frida". Nagrađen je maštovit vizuelni svet koji povezuje meksičku tradiciju sa autorskim izrazom, uz posebnu pažnju prema telu i pokretu izvođača.
Adeu Humonenu (Adde Huumonen), za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti muzike u predstavi "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Njegova elektronska muzika i dizajn zvuka grade ritam, napetost i promene perspektive iz kojih publika prati priču.
Damjanu Kecojeviću, za izuzetnu autorsku kreaciju u oblasti koreografije u predstavi "Ako pčele nestanu sa lica zemlje". Žiri je izdvojio oblikovanje razreda kao kolektivnog tela, čiji pokret prelazi put od nasilja i surovosti do borbenosti i ohrabrenja.
Specijalna nagrada "Marija Kulundžić" za partnersku igru pripala je Filipu Stankovskom i Mladenu Vukoviću, za uloge Mačka i Majmuna u "Maloj Fridi". Njihova telesna virtuoznost, humor i precizno scensko partnerstvo oživeli su neobičan tandem Fridinih najvernijih prijatelja.
Specijalnu nagradu "Marija Kulundžić" za kolektivnu glumačku igru dobio je ansambl predstave "Ako pčele nestanu sa lica zemlje": Miloš Timotijević, Jelena Ilić, Nevena Kočović, Mila Protić, Anja Jovanović, Filip Stankovski, Mladen Lero, Nedim Nezirović i Pavle Veselinović. Žiri je naglasio stilsku usklađenost, preciznost i scensku solidarnost ansambla, u kojem zajednička igra daje dodatnu snagu svakom pojedinačnom liku.
Ljudi koji svakog dana stvaraju "Radović"
Odlukom direktorke Bojane Karajović, godišnje nagrade "Božidar Valtrović" za doprinos u Umetničkom sektoru dodeljene su Sandri Vujnović i Filipu Stankovskom, a za doprinos u Tehničkom sektoru Vladimiru Radisavljeviću i Simonidi Žakuli.
Zahvalnice za dugogodišnji rad uručene su Jeleni Đurici, Anđelku Kneževiću i Goranu Balančeviću za 38 godina rada, Snežani Stojčić i Jeleni Gavrić za 20 godina, kao i Ivani Adžić i Nenadu Radoviću za 10 godina rada.
Kako je bilo na proslavi Dana pozorišta
Sa 77 godina iskustva, "Radović" nastavlja da otvara scenu novim generacijama i pričama koje se tiču života danas. Pozorište u kojem ima mesta za igru, neslaganje, radoznalost i pitanja koja ostaju sa publikom i posle predstave.