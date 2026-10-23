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Ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta maskirala se u Natali Nan, rijaliti zvezdu koja je najpoznatija po emisijama "Klub loših devojaka“ i franšizi „Zlikovci“.

Nan je već duže vreme insipracija za brojne mimove, a 2009. dospela je u žižu javnosti zbog agresivnih ispada i tuča na malim ekranima, piše Bored Panda. Prepoznatljiva je po prirodno istaknutoj vilici, koju je Nort Vest pokušala da imitira protetskom bradom, ali je tu crtu preuveličala pa mnogi komentarišu da je prikazala karikaturu rijaliti zvezde.

"Iskreno, ovo je veoma nepoštovanje. Ne smatram smešnim ismevati nečiju anatomiju“, komentairšu na društvenim mrežama. Reakcije su se samo nizale: "Ovo mi deluje zlobno“, "Natali se ovakve stvari ne dopadaju, ali Nort niko ne sme bilo šta da prigovori".

Neki se pitaju otkud Nort (13) uopšte znao za franšizu "Zlikovci“, poznatu po fizičkim obračunima. Mnogi su izrazili zabrinutost da dete gleda i imitira takav sadržaj.

"Ne šalim se, zašto joj majka dozvoljava da gleda ove gluposti?“, "Voleo bih da se deci i dalje dozvoli da budu deca, jer zašto, dođavola, ona ovo gleda?“, "Kim je potpuno čudna što je dozvolila da se ovo desi i što je platila za to", "Pogledajte šta vam radi ćerka od 13 godina. Bruka i sramota", ističe se u komentarima.

Ipak, porodica Nort Vest, majka, baka i tetke, pa i ujak, stekli su veliku popularnost i bogatstvo pre svega zahvaljujući rijaliti programima. Tinejdžerka već nekoliko godina ima imidž koji je u najmanju ruku nesvakidašnji, i slika je i prilika njenog odrastanja pa je čuđenje javnosti zbog nove transformacije pomalo i iznenađujuće, ali je svakako opravdano.

"Nort Vest koja se oblači kao Natali Nan za Noć veštica je jasan dokaz da se ćerka Kim i Kanjea odgaja isključivo pomoću TikTok algoritma", poručuju kritičari dodajući da "trinaestogodišnjakinja sa neograničenim pristupom novcu uopšte ne bi trebalo da bude na društvenim mrežama i da roditelji treba da počnu da rade svoj posao".

A Natali Nan se ne buni zbog maskiranja Nort Vest pa je šerovala jedan od videa ove tinejdžerke na svom profilu.

Kim Kardašijan se maskirala u Nort Vest za Noć veštica: "Ruga li se to ona svojoj ćerki?"

Samo dan pre nego što je Nort Vest predstavila svoju transformaciju njena majka Kim Kardašijan objavila je na Instagramu da se za maskirala u svoju naslednicu, povodom predstojećeg praznika Noć veštica (31. oktobar).

"Maskirati se u sopstveno dete je pomalo čudno", "Da li se to ona ruga svojoj ćerki?", glase komentari sa Instagrama.

Kim je ovom transformacijom u prvi plan stavila brojne detalje zbog kojih je mnogi kritikuju kao majku.

Kris Džener i Kortni Kardašijan oduševio je potez Kim Kardašijan, koja je ranije isticala da podržava stil Nort Vest, koji je za nju odraz kreativnosti. Reagovala je tako na kritike o načinu vaspitanja koji primenjuje, i u međuvremenu nije bilo pomaka - niti je tinejdžerka promenila imidž niti je njena majka promenila kurs roditeljstva. Ali zato Kanje Vest često negoduje.

Ko igra ključlnu ulogu u vaspitanju Nort Vest?

Kim Karadašijan i Kanje Vest koji imaju i ćerku Čikago i sinove Psalma i Sejnta, bili su u braku od 2014. do 2022. Kontroverzni reper i dizajner je u braku sa Bjankom Senzori, poznatoj po golim stajlinzima.

Kanje je pravi skandal majstor, ali tvrdi da je Kim na polju roditeljstva skandaloznija od njega.

Bivši par je dobio zajedničko zakonsko i fizičko starateljstvo nad njihovo četvoro dece ali se situacija u praksi znatno razlikuje od zvaničnog dogovora.

Kim Kardašijan je ranije govorila da odgaja decu "puno radno vreme” i da deca žive sa njom u Los Anđelesu. Više puta je rekla da je jako teško deliti roditeljske obaveze sa Vestom, kao i da nije nimalo lako zaštititi decu od njegovih skandala. Nedavno je otkrila da ima pomoć pet dadilja.

Kanje provodi mnogo vremena putujući i živeći u inostranstvu, u zemljama poput Japana i Italije pa periodično viđa decu. Kako je Kim otkrila, dešava se da se reper ne javi i ne vidi decu po nekoliko meseci, ali da mu ona dozvoljava susrete kad god zatraži, pa ćerke i sinovi ponekad odlaze kod njega u inostranstvo.

Kanje Vest je u više navrata optuživao Kim i njenu porodicu da mu ograničavaju pristup deci i da se oseća kao "posetilac” u njihovim životima. A Nort Vest je poručila da obožava da provodi vreme kod oca jer u njegovoj kući nema pravila dok je Kim izuzetno stroga.

Tinejdžerka se neretko pojavljuje u javnosti i sa maćehom. Kim je navodno negodovala zbog provokativnog stila Bjanke Senzori i postavial ultimatum da nema golotinje dok su deca u blizini Vestove supruge, što je i ispoštovano, sudeći po brojnim fotografijama.

I Vest i Kim podržavaju da se Nort bavi muzikom, ali je nastao pravi rat kada je Kanje hteo da objavi pesmu na kojoj devojčica peva prateće vokale zajedno sa sinom Šona Didija Kombsa koji je u zatvoru zbog teških optužbi. Kim je pravno blokirala objavu te numere koristeći činjenicu da ona poseduje zaštitni znak nad imenom njihove dece.

Sa druge strane, Vest negoduje jer Nort mnogo vremena provodi na društvenim mrežama i nimalo mu se ne dopada njen stil odevanja. I za sve to, naravno, krivi Kim.

Poznati roditelji nikako da se dogovore oko vaspitanja svoje dece, a imidž Nort Vest je dokaz da su i te kako kontradiktorni kada pričaju o toj temi.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Nort Vest