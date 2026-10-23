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Lazaru Đurđeviću pripala je nagrada za najboljeg mladog glumca na 35. festivalu Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, za ulogu Igoa u predstavi "Prljave ruke", u produkciji Centra za kulturu Tivat.

Dani Zorana Radmilovića
Predstava Prljave ruke Foto: Pozorište Zoran Radmilović

Odluku o dodeli nagrade doneo je novinarsko-kritičarski žiri u sastavu: Tatjana Nježić, Borka Trebješanin i Olivera Milošević. U obrazloženju su istakle:

"Lazar Đurđević je ostvario snažnu, upečatljivu scensku kreaciju, potvrdivši da se istinska glumačka bravura potvrđuje u sposobnosti da se velika pitanja ogledaju u sudbini jednog čoveka.

Transformacija darovitog Lazara Đurđevića u začudni lik Sartrovog junaka Igoa, rastrzanog između ideala i stvarnosti, uverenja i sumnje, mladalačkog zanosa i surovosti sveta u kojem se našao, uverila nas je u talenat i snagu scene koju ovaj mladi umetnik nosi u sebi.

Pogledajte fotografije iz predstave "Prljave ruke"

Predstava Prljave ruke  Foto: Duško Miljanić

Svojom nadahnutom glumom, on je uspeo da se uhvati u koštac sa svevremenim Sartrovim rukopisom i na sceni dočara portret čoveka koji se suočava sa ličnim izborima i posledicama svojih uverenja. Njegovo tumačenje kompleksnog Igoa otkriva ranjivost ispod ideološke odlučnosti, ljudsku nesigurnost iza prividne čvrstine i tragičnu složenost pojedinca koji pokušava da pronađe granicu između ličnog morala i zahteva istorijskog trenutka."

Prethodno je stručni žiri, u sastavu Miroslav Radonjić, Duško Ljuština, Molina Udovički Fotez, Nenad Novaković i Branislav Nedić, dodelio Lazaru Đurđeviću nagradu Zoranov brk za glumačku bravuru u predstavi "Prljave ruke".

Od ekonomiste do glumca

Lazar Đurđević Foto: Pozorište Zoran Radmilović, Duško Miljanić

Lazar Đurđević je rođen u Podgorici. Prvo je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u rodnom gradu, ali je brzo prelomio i otišao na prijemni za glumu. Glumu je završio na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Branka Ilića. Znanje je potom sticao i preko granice, u njujorškom studiju Suzan Batson i na Filmskoj akademiji Baden-Virtemberg u Nemačkoj. Pre uspeha u Zaječaru, osvojio je i nagradu "Rejhan Demirdžić" za najboljeg mladog glumca na sarajevskom festivalu MESS. Publika ga dobro zna po ulogama na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta i Gradskog pozorišta u Podgorici. Tečno govori engleski i francuski jezik, a sve češće snima i za film i televiziju.

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