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Predstavom "Božji ljudi" u režiji Juga Đorđevića i izvođenju glumaca Narodnog pozorišta iz Beograda nastavljeni su 46. Borini pozorišni dani u Vranju.

Jug Đorđević Foto: Marija Erdelji

Drugog dana festivala vranjska publika imala je priliku da pogleda komad koji je po motivima pripovedaka Bore Stankovića režirao njihov sugrađanin Jug Đorđević. Dramatizaciju potpisuje Đorđe Kosić. Glumački ansambl beogradskog Narodnog pozorišta uspešno je oživeo Borine junake na sceni i približio ih savremenom čoveku.

U predstavi igraju Vanja Ejdus, Iva Milanović, Jelena Blagojević, Aleksandar Vučković, Nedim Nezirović i Novak Radulović. Publika ih je na kraju ispratila višeminutnim aplauzom. Za scenografiju je bila zadužena Andrea Rondović, za kostimografiju Velimirka Damjanović, muziku je komponovala Nevena Glušica, scenski pokret uradila je Milica Cerović, a scenski govor dr Ljiljana Mrkić Popović.

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1/18 Vidi galeriju Predstava Božji ljudi Foto: Promo Narodno pozorište u Beogradu

"Oduševljena sam postavom komada po motivima Borinih pripovedaka, a opet je sve tako blisko današnjem životu. Predstava traje više od dva sata, ali koncentracija nijednog trenutka nije popustila. Narativ i pripovedanje na sceni potpuno su približili publici radnju i Borine junake. Scenografija i kostimi su neverovatni, ovo je predstava koja će živeti", prenela je utiske jedna gledateljka.