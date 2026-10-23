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Kada se danas izgovori ime Kristijan Dior, prva asocijacija su visoka moda, večna elegancija, luksuz i prepoznatljivi parfemi koji ostavljaju trag u vremenu.

Međutim, iza modne revolucije i redefinisane ženske siluete što je kasnije postao njegov svojevrstan potpis, stoji duboko lična priča o čoveku čiju je dušu najviše oblikovala jedna žena. To nije bila samo njegova majka Izabel, već njegova najmlađa sestra, Katrin.

Odrastajući u bogatoj porodici u francuskom gradu Granvilu, uz roditelje i braću Rejmonda i Bernara te sestru Žaklin, Kristijan je sa mlađom Katrin izgradio poseban, gotovo neraskidiv odnos. Između njih nije postojala samo bratska ljubav, već i duboko razumijevanje dvoje umetničkih duša. Dok su porodični krah 1930-ih i kasniji ratni vihori rušili sve pred sobom, upravo je Katrin postala Kristijanov svetionik u najmračnijim vremenima.

Katrin Dior Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Sestru mu mučili nacisti

Mnogi ne znaju da je Katrin bila članica Pokreta otpora protiv nacista tokom Drugog svetskog rata. Upravo joj je Dior davao svoj stan na korišćenje za tajne sastanke i prenošenje obaveštajnih izveštaja ka Londonu. Nažalost, pala je šaka nacistima, koji su je potom odveli u logor, gde su je mučili i izgladnjivali. Koliko je bila u lošem stanju najbolje govori činjenica da je rođeni brat nije prepoznao nakon rata.

Kristijan Dior Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Zbog sestre imali šta da jedu

Inače, upravo je Katrin bila zaslužna za to što je porodica preživela rat i nemaštinu jer je tajno gajila pasulj i boraniju, od čega se hranila njihova čitava porodica.

Kada je 1947. godine predstavio revoluciju zvanu "New Look" i lansirao svoj prvi, legendarni parfem, nazvao ga je u njenu čast, "Miss Dior". On u mirisne note nije utkao samo cveće, već i Katrininu nesalomivu životnu snagu, optimizam i lepotu koja se izdigla iz pepela rata.

Katrin, sestra Kristijana Diora Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Sa druge strane, Katrin mu je bila najveća podrška, naročito kada je ljubav bila u pitanju. Javna je bila tajna da je Kristijan bio gej, a to je krio čak i od svojih roditelja. Priče o njegovoj orijentaciji preplavile su svetske medije 1957. godine nakon što se saznalo da je Dior preminuo sa samo 52 godine.

Smrt tokom odnosa ili?

Njegova smrt obavijena je velom tajni, a godinama nakon kružile su razne teorije od toga da je pretrpeo fatalni srčani udar nakon intenzivne partije karata, do toga da je infarkt nastupio kao posledica intimnog odnosa, što je proširio pariski društvenjak, Baron de Rede, u svojim memoarima. Ipak, pravu istinu nikada niko nije saznao.

Kristijan Dior Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Sestra preuzela brigu o nasleđu

Kada je Kristijan iznenada preminuo 1957. godine, Katrin je preuzela važnu ulogu u očuvanju njegovog nasleđa. Pažljivo je sačuvala predmete iz njegovog doma i kasnije podržala osnivanje Muzeja Kristijana Diora u Granvilu, gde je bila počasna predsednica sve do svoje smrti u 90. godini, 2008.

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